إيران تواجه صعوبة في استئناف توزيع الوقود بعد هجوم «سيبراني»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 06:51 مساء
عامل في محطة وقود يملأ دراجة نارية في العاصمة الإيرانية طهران. (أ ف ب)

تواجه إيران صعوبة في إعادة تشغيل نظام توزيع الوقود، الأربعاء، بعد يوم من هجوم إلكتروني واسع النطاق دفع أعلى السلطات في الجمهورية الإسلامية إلى الحديث عن هجوم من الخارج. 

فقد شدد الرئيس إبراهيم رئيسي على ضرورة استباق الهجمات الإلكترونية وتجنبها والتسلح بوسائل التصدي لها، واتهم مرتكبيها بالسعي إلى تأليب الشعب الإيراني ضد قيادته، وفق «فرانس برس».

خلق الفوضى 
ونقل موقع التلفزيون الحكومي «إيربنيوز»، عن الرئيس قوله، إن «بعض الأشخاص يريدون إثارة غضب الناس من خلال خلق الفوضى وتعطيل حياتهم اليومية». 

وأضاف: «في مجال الحرب الإلكترونية يجب أن نكون مستعدين بجدية، ويجب على الجهات المعنية ألا تسمح للعدو بمتابعة أهدافه الخبيثة في هذا المجال». وقال وزير النفط، جواد أوجي، إن «العدو كان ينوي إيذاء الشعب من خلال هذا التحرك».

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وفي العام 2010، ضرب فيروس «ستكسنت» برنامج إيران النووي وتسبب في سلسلة من الإخفاقات في منشأة أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. ومنذ ذلك الحين، تتبادل إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى الاتهامات بشن هجمات إلكترونية.

وقالت السلطات الإيرانية إنه بعد هجوم الثلاثاء الإلكتروني، تم نشر فنيين من وزارة النفط الإيرانية لفصل نظام الكمبيوتر عن محطات الوقود من أجل توزيع الوقود يدويًّا. 

طوابير طويلة 
وأسفر التعطيل عن اختناقات مرورية، كما حدث في إحدى الجادات الرئيسية في شمال طهران، حيث تعطلت حركة المرور الأربعاء؛ بسبب طابور طويل تشكَّل بالقرب من محطة وقود، حسبما أفاد صحفي من وكالة «فرانس برس». 

وقال أوجي في تصريح نقله التلفزيون، منتصف النهار، «من بين 4300 محطة وقود في جميع أنحاء البلاد، أعيد توصيل ما يقرب من 300 بالنظام» الإلكتروني.  وأشار إلى أن سائقي السيارات يمكنهم مع ذلك التزود بالوقود من أكثر من 3000 محطة في جميع أنحاء البلاد تبيع الوقود بسعر غير مدعوم، وبالتالي بسعر أعلى.

ففي بلد غني بالنفط يباع فيه البنزين بسعر متدنٍ، يتعين على جميع سائقي السيارات الذين يرغبون في شراء الوقود الحصول على بطاقة رقمية صادرة عن السلطات المعنية تمكنهم من الاستفادة من كمية شهرية من البنزين بسعر مدعوم. وبمجرد استنفاد حصتهم، يمكنهم شراء البنزين «بالسعر الحر» الأعلى تكلفة. 

المرتبة الثالثة
وتعد الجمهورية الإسلامية من الدول الغنية بموارد الطاقة. ووفق تقرير لمنظمة الطاقة الدولية، تحتل إيران المرتبة الثالثة عالميًّا من حيث احتياطات النفط المثبتة، وحلّت خامسة العام 2020 بين دول منظمة «أوبك» المصدّرة للنفط، علمًا بأن العقوبات الأميركية تؤثر بشكل كبير على صادرات النفط الإيراني.

ووجهت وكالة الأنباء المحافظة «فارس» إصبع الاتهام إلى خصوم النظام من خلال الربط بين هذا التعطيل واقتراب ذكرى أحداث 15 نوفمبر 2019، عندما اندلعت احتجاجات عنيفة في عشرات المناطق في إيران بعد إعلان ارتفاع مفاجئ في أسعار البنزين.

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