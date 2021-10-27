السعودية: اتفاقات لنقل المقارات الإقليمية لـ44 شركة عالمية للرياض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 01:05 مساء
مشهد عام للعاصمة السعودية الرياض. (أ ف ب)

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الأربعاء، أن 44 شركة عالمية وقّعت اتفاقات لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض الساعية للتنافس مع جيرانها وخصوصًا دبي لتصبح مركز الأعمال الرئيسي في المنطقة.

وأعلنت الرياض في فبراير الماضي أن الجهات الحكومية ستوقف اعتبارًا من مطلع العام 2024 التعامل مع الشركات الأجنبية التي تقيم مقرات إقليمية لها خارج السعودية. واعتبر كثيرون الخطوة تحديًّا مباشرًا لدبي، الإمارة الثرية التي تعرف بأنها مركز الأعمال في المنطقة ومقرّ عديد الشركات الأجنبية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الفالح لـ«فرانس برس» إنّ إجمالي «44 شركة وقّعت اتفاقية انتقال وحصلت على تراخيص نهائية لانتقالها (...) من عدة قطاعات ودول وقارات»، دون أن يفصح عن أسماء هذه الشركات.

وأضاف على هامش مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض: «هذا عدد جيد جدًا ونجاح كبير»، مشيرًا إلى أن السعودية تطمح أنّ تنتقل «معظم الشركات الكبرى العالمية» إلى الرياض.

وأوضح «لدينا هدف قصير المدى أن نصل إلى 400 أو 500 شركة لكن ليس هناك سقف»، مضيفًا: «كلما زاد عدد الشركات استفادت هذه الشركات واستفادت المملكة من نقل التقنيات والمعرفة والفرص الاستثمارية».

ومن الحوافز التي ستمنحها الرياض للشركات الأجنبية فرض ضريبة شركات بقيمة صفر بالمئة لخمسين عامًا، وإعفاء مدتّه عشر سنوات من سياسة «سعودة» العمل لتوظيف سعوديين، ومعاملة «تفضيلية» في العقود الحكومية، على ما جاء في وثيقة اطلعت عليها «فرانس برس».

- السعودية تخطط لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة لاستقطاب الاستثمارات

وقال الفالح إن «الفوائد المباشرة وغير المباشرة من تواجد الشركات (في السعودية) تصل إلى 170 مليار ريال (45 مليار دولار)».

وتضع السلطات حاليًا اللمسات الأخيرة قبل إطلاق مركز الملك عبدالله المالي في قلب الرياض، وهو مشروع ضخم يضم عدة ناطحات سحاب بلغت قيمته مليارات الدولارات وتم الإعلان عنه في 2006.

ويرى خبراء أنّ السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، منخرطة بالفعل في منافسة اقتصادية محتدمة مع دبي. لكنّ الفالح تحدث عن «تكامل» مع الإمارات، قائلًا: «إن كانت هناك منافسة فهي منافسة خلاقة مفيدة للطرفين. الكل سيستفيد من النمو والانفتاح».

وتابع أنّ «الإمارات ستستفيد من نمو المملكة. في الإمارات هم سبّاقون وناجحون وسيستمر نجاحهم وتألقهم في مجالات كثيرة بما فيه مجال اجتذاب الشركات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تعرب عن «قلق عميق» إزاء بناء مساكن استيطانية إسرائيلية جديدة في الضفة ...
دولى
جدول مواجهات فرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
تعرف على مواجهات فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
تغير المناخ وتدخل البشر يهددان المحمية الطبيعية الأشهر في ليبيا (صور)
علوم وتكنولوجيا
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أسامة الكوني.. وواشنطن «تشيد» بالقرار
ليبيا
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
جمال سليمان: بدء تصوير مسلسل «الملك السنوسي» خلال شهرين
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: للمرة الأولى ليبيا من ضيف إلى مستضيف.. وفود أكثر من 30 دولة ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تغير المناخ وتدخل البشر يهددان المحمية الطبيعية الأشهر في ليبيا (صور)