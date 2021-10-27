537 مليون دولار خسائر «تويتر» خلال الربع الثالث

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 08:52 صباحا
شعار تويتر (أ ف ب)

أعلن «تويتر» تسجيل خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام بعد دخوله بتسوية لدعوى قضائية كان قد رفعها مستثمرون في الموقع قبل سنوات بزعم أنه قد جرى تضليلهم بشأن التباطؤ في نمو المستخدمين.

ورغم ارتفاع الإيرادات بشكل حاد؛ بسبب القوة في مبيعات الإعلانات؛ فإن الخسارة التشغيلية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير بلغت 743 مليون دولار، وساهم في ذلك دفع الشركة أكثر من 800 مليون دولار غرامات لتسوية الدعوى القضائية، وفق وكالة «فرانس برس».

والدعوى التي رفعها مستثمرون العام 2016 تضمنت اتهامات بأن أشخاصًا مثل رئيس مجلس إدارة الموقع السابق ديك كوستولو، لم يكشفوا عن الصورة الكاملة لحالة الشركة عندما باعوا أسهمهم الخاصة التي يملكونها في «تويتر».

وادعى المستثمرون أن أعضاء مجلس الإدارة باعوا أسهمهم بأسعار «مضخمة بشكل اصطناعي». وتم رفع الدعوى بعد عام على تهاوي قيمة سهم «توتير» مع كشف الشركة عن تباطؤ النمو لديها. 

ورغم كلفة تسوية الدعوى؛ فإن «توتير» كشف أن إيرادات الربع الثالث بلغت 1.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالعام السابق. وأشارت الشركة إلى أن عائدات الإعلانات بلغت 1.14 مليار دولار، ما يزيد بنسبة 41% على نتائج الربع الثالث لعام 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
مفاجأة قبل دقائق من قرعة الدوري الممتاز الليبي.. 13 ناديا تطلب تأجيل الانطلاق 15...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يواجه الملعب المالي.. والاتحاد يلتقي إنييمبا النيجيري في ...
رياضة محلية
تعادل سلبي ودي بين خليج سرت والبشائر بمصراتة ضمن الاستعداد للدوري الليبي
رياضة محلية
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أسامة الكوني.. وواشنطن «تشيد» بالقرار
ليبيا
كشف موعد إقامة مباراة «برشلونة» و«بوكا جونيورز» على «كأس مارادونا»
رياضة عالمية
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد قرعة دور الـ32 بـ«الكونفدرالية» بمشاركة الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
47 فريقا في دوري الدرجة الأولى
رياضة محلية
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
6 أرقام تتحطم على أقدام محمد صلاح في قلعة «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
النهر الصناعي: وقف الإمداد المائي عن 4 مدن وتخفيضه على العاصمة طرابلس
ليبيا
السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 أطفال «متروكون» مع جثة شقيقهم بشقة في تكساس