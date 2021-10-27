537 مليون دولار خسائر «تويتر» خلال الربع الثالث

شعار تويتر (أ ف ب)

أعلن «تويتر» تسجيل خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام بعد دخوله بتسوية لدعوى قضائية كان قد رفعها مستثمرون في الموقع قبل سنوات بزعم أنه قد جرى تضليلهم بشأن التباطؤ في نمو المستخدمين.

ورغم ارتفاع الإيرادات بشكل حاد؛ بسبب القوة في مبيعات الإعلانات؛ فإن الخسارة التشغيلية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير بلغت 743 مليون دولار، وساهم في ذلك دفع الشركة أكثر من 800 مليون دولار غرامات لتسوية الدعوى القضائية، وفق وكالة «فرانس برس».

والدعوى التي رفعها مستثمرون العام 2016 تضمنت اتهامات بأن أشخاصًا مثل رئيس مجلس إدارة الموقع السابق ديك كوستولو، لم يكشفوا عن الصورة الكاملة لحالة الشركة عندما باعوا أسهمهم الخاصة التي يملكونها في «تويتر».

وادعى المستثمرون أن أعضاء مجلس الإدارة باعوا أسهمهم بأسعار «مضخمة بشكل اصطناعي». وتم رفع الدعوى بعد عام على تهاوي قيمة سهم «توتير» مع كشف الشركة عن تباطؤ النمو لديها.

ورغم كلفة تسوية الدعوى؛ فإن «توتير» كشف أن إيرادات الربع الثالث بلغت 1.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالعام السابق. وأشارت الشركة إلى أن عائدات الإعلانات بلغت 1.14 مليار دولار، ما يزيد بنسبة 41% على نتائج الربع الثالث لعام 2020.