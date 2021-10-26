إيران: التحقيق في «هجوم سيبراني» تسبب في تعطل محطات توزيع الوقود

سيدة في محطة وقود بطهران. (الإنترنت)

أكدت السلطات الإيرانية أن الخلل الذي أدى بتعطل توزيع الوقود في مختلف محطات البلاد، الثلاثاء، سببه «هجوم سيبراني»، وفق التلفزيون الرسمي.

ونقلت القناة الرسمية عن المجلس الأعلى للأمن القومي أن الخلل نتج عن «هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود»، مشيرة إلى أن «تفاصيل الهجوم ومنشأه موضع تحقيق»، وفق «فرانس برس».

عطل محطات الوقود

وأصاب عطل محطات الوقود في عموم إيران في وقت سابق الثلاثاء، قال التلفزيون الرسمي بداية أنه نتج عن «خلل في نظام المعلومات». وبث التلفزيون لقطات لمحطات مقفلة، بينما اصطفت سيارات على مقربة منها.

وقالت الناطقة باسم الشركة الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية فاطمه كاهي للتلفزيون الرسمي، إن الشركة دعت إلى «اجتماع طارئ لحل المشكلة».

وشدد وزير الداخلية أحمد وحيدي على أن الخلل في عمل محطات الوقود «يعود إلى مشكلة تقنية سيتمّ حلها قريبًا». وشكلت إيران في الأعوام الماضية هدفًا لعدد من محاولات الهجمات المعلوماتية.

- إيران تؤكد أن الخلل في محطات الوقود سببه «هجوم سيبراني»

ففي مايو 2020، تحدثت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية عن وقوف إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية، خلف هجوم معلوماتي طال أحد الميناءين الواقعين في مدينة بندر عباس بجنوب إيران، وذلك ردًا على ما قالت الجريدة إنه هجوم الكتروني إيراني على منشآت هيدروليكية مدنية إسرائيلية.

وفي فبراير من العام ذاته، أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية أنها تمكنت من صدّ هجوم معلوماتي استهدف شركات مزوّدة لخدمات الإنترنت، وأدى لاضطراب الاتصال بالشبكة لنحو ساعة. وفي أواخر 2019، أعلنت طهران تعرض مواقع حكومية لهجوم «شديد التنظيم».

التصدي للتهديد الإلكتروني

وأكد وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي في حينه أن السلطات «حدّدت وصدّت» التهديد الإلكتروني، دون أن يكشف هوية المهاجمين أو القطاعات المستهدفة.

وتعود إحدى أبرز الهجمات الإلكترونية التي أصابت إيران إلى سبتمبر 2010، حين ضرب فيروس «ستاكسنت» منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي، ما أدى إلى سلسلة أعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

واتّهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم. كما اتهم عدد من الخبراء في مجال الأمن المعلوماتي أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بتدبيره. ومنذ فيروس «ستاكسنت»، تتبادل إيران من جهة، وعدوتاها اللدودتان إسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، الاتهامات بتنفيذ هجمات إلكترونية.