وزارة التجارة الصينية تعلن إجراء محادثات تجارية «صريحة» بين بكين وواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 09:13 صباحا
علما الصين والولايات المتحدة الأميركية, (الإنترنت)

أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، اتصالا مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء، ناقشا خلاله ملف التجارة فيما أكد كل جانب على المسائل المقلقة في العلاقة بينهما.

وأفاد بيان لوزارة التجارة الصينية بأن الطرفين «تبادلا وجهات النظر بشكل براغماتي وصريح وبنّاء بشأن وضع الاقتصاد الكلي والتعاون في المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعرب ليو عن قلقه حيال الرسوم الجمركية الأميركية والعقوبات، وطريقة تعامل الولايات المتحدة مع الشركات الصينية، بحسب البيان.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي فرض رسوما على منتجات صينية بقيمة مليارات الدولارات العام 2018، مشيرا حينذاك إلى ممارسات تجارية اعتبرها «غير منصفة».

وبعدما تولى بايدن السلطة في يناير، أطلق مراجعة لاستراتيجية الولايات المتحدة التجارية والرسوم التي وضعها ترامب، لكن إدارته اتفقت مع رؤية سابقتها بأن الإعانات الحكومية الصينية الضخمة للشركات الوطنية وسرقة الملكية الفكرية وغيرها من العوامل، تخلق بيئة تجارية تفتقد بشكل كبير إلى الإنصاف.

وجاء في نص الاتصال الصادر عن وزارة الخزانة أن يلين «أثارت بشكل صريح المسائل التي تشكّل مصدر قلق»، واعترف الطرفان بأنه كان «للتطورات في اقتصادينا انعكاسات مهمة على الاقتصاد العالمي».

وفي وقت سابق هذا الشهر، تحدّثت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، مرة ثانية مع ليو لمناقشة الممارسات التجارية الصينية.

ووعدت الصين الأسبوع الماضي، منظمة التجارة العالمية بفتح سوقها الشاسع بشكل إضافي، فيما أشارت واشنطن بدورها إلى اعتقادها بأن بكين لا تظهر «أي ميل للتغيّر».

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