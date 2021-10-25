بريطانيا تخصص 6 مليارات جنيه استرليني لقطاع الصحة

طاقم تمريض يسعفون مريض في مستشفى بلندن. (الإنترنت)

أعلن وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الأحد، أنه سيخصص ستة مليارات جنيه إسترليني إضافية لمساعدة نظام الرعاية الصحية في البلاد على تجاوز التأخيرات المتراكمة خلال الأزمة الوبائية، في إطار الميزانية الجديدة.

وذكر بيان صدر عن وزارة المال أن «ملايين المرضى الذين ينتظرون إجراء فحوصات أو عمليات غير إسعافية سيستفيدون من ضخ ستة مليارات جنيه إسترليني للمساعدة على تجاوز تأخيرات هيئة الخدمة الصحية الوطنية (إن إتش إس) في إنجلترا»، وفق «فرانس برس».

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ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 2.3 مليار جنيه استرليني لإنشاء نحو 100 مركز تشخيص للكشف عن الأمراض التي قد تكون فتاكة، مثل السرطان، و1.5 مليار من أجل «زيادة الأسرَّة والتجهيزات والمراكز الجراحية الجديدة».

نظام صحي مجاني

وفاقم وباء «كوفيد-19» الضغط على «هيئة الخدمة الصحية الوطنية»، وهو نظام صحي مجاني سبق أن عانى بالفعل تأخيرات ونقصًا مزمنًا في الموظفين وأسرّة المستشفيات.

في سبتمبر، أعلنت الحكومة تخصيص تمويل إضافي يبلغ 5.4 مليار جنيه لمساعدة هذه الهيئة في «إدارة الضغوط الفورية للوباء». وقال سوناك في بيان: «نحن مصممون على وضع الخدمات الصحية في مسارها الصحيح، وضمان عدم اضطرار أحد إلى انتظار الفحوصات أو العلاجات المهمة».