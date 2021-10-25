ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 08:55 صباحا
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين؛ إذ سجل الخام الأميركي أعلى مستوى في سبع سنوات، بدعم من زيادة الطلب العالمي في ظل استمرار تعافي الاقتصادات من تداعيات جائحة «كورونا»

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.8% إلى 86.25 دولار للبرميل،  كما زادت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم ديسمبر 1% عند 84.56 دولار للبرميل.

وذكر توشيتاكا تازاوا المحلل لدى شركة تداول السلع «Fujitomi» في تصريحات لوكالة «رويترز» أن النظرة الإيجابية للمستثمرين تواصل دعم أسعار النفط تزامنًا مع استمرار القيود على المعروض وفي الوقت الذي يتعافى فيه الطلب من تداعيات جائحة «كورونا».

وتوقع «جولدمان ساكس» في مذكرة نقلتها وكالة «بلومبرج» أن يظل الطلب قرب مستويات ما قبل جائحة «كورونا» هذا الشتاء، مشيرًا إلى أن عملية التحول من الغاز الطبيعي نحو النفط قد تضيف مليون برميل يوميًا إلى الطلب العالمي على الخام.

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