فنادق مصر تعود للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية

أحد الفنادق المصرية (أرشيفية: الإنترنت)

قال مسؤول بوزارة السياحة المصرية، يوم الأحد، إن الحكومة سمحت للفنادق بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية مع إلزامها باتباع إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس «كورونا».

وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل.

كانت الفنادق تعمل بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية منذ يوليو الماضي، في إطار إجراءات مكافحة الجائحة. وتشكل السياحة ما يصل إلى 15% من الناتج القومي للبلاد، وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية.

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وفي 9 أغسطس الماضي، اسقبلت مصر أول طائرتين قادمتين مباشرة من موسكو إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، بعد توقف دام لنحو ست سنوات منذ العام 2015، بينما علقت القاهرة آمالاً عريضة على انتعاش القطاع الذي تشكل السياحة الروسية أهم روافده.

وتوقعت نائبة وزير السياحة المصري غادة شلبي، في وقت سابق، زيارة من 300 إلى 400 ألف سائح روسي إلى مصر شهريًّا، بعد عودة الطيران العارض. وأكدت وقتها جاهزية المنتجعات والفنادق المصرية لاستقبال هذه الأعداد.