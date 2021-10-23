الأمير تشارلز: الفرصة محدودة بشكل خطير لتسريع مكافحة تغير المناخ

ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز. (الإنترنت)

أكد ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، في تصريحات مسجلة خلال مؤتمر بيئي في السعودية، اليوم السبت، أن ثمة فرصة محدودة بشكل خطير لتسريع تحركات مكافحة التغير المناخي.

ونقل عن خبراء قولهم إن مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (كوب26)، الذي من المقرر أن يبدأ بحلول نهاية أكتوبر يجب أن يتضمن مساهمات محددة وطنيًّا «بخطوط أساس واضحة» وأهداف للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050، بحسب «سي إن بي سي» عربية.

- دراسة: الأثرياء يساهمون في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر من الفقراء.. ويجب فرض ضرائب عليهم

- التوتر بين واشنطن وبكين.. هل يؤثر على مفاوضات المناخ العالمية؟

جاء ذلك خلال كلمة الأمير إلى منتدى مبادرة «السعودية الخضراء»، الذي أعلنت خلاله السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، في وقت سابق اليوم استهدافها الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060.

وأعلن الأمير تشارلز أن مبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» الأوسع نطاقًا، التي تستضيفها الرياض يوم الإثنين، ستسهمان في تسريع التقدم الكبير الذي تم إحرازه بالفعل.