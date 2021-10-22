«غوغل» تقلص العمولة المفروضة على ناشري التطبيقات في متجرها «بلاي ستور»

غوغل بلاي (الإنترنت)

أعلنت شركة غوغل، خفض العمولة المفروضة على ناشري التطبيقات، في ظل الضغوط المتنامية من الهيئات الناظمة للمنافسة على المجموعة الأميركية العملاقة، التي تهيمن على سوق الإنترنت المحمول مع منافستها «آبل».

وبموجب الإجراء الجديد، لن يدفع مطورو التطبيقات القائمة على الاشتراكات سوى 15% من مجموع إيراداتهم لحساب «غوغل»، بعدما كان يتعين عليهم الانتظار حتى العام الثاني لتخفيض النسبة إلى 15%، بدل الـ30 % المعتمدة عموما في هذه السوق، وفق وكالة فرانس برس.

وأوضح نائب رئيس نظام التشغيل «أندرويد»، سمير سامات، في بيان أن «عدم التجديد من سنة إلى أخرى يصعّب على التطبيقات القائمة على الاشتراكات الإفادة من هذا التخفيض في نسبة» العمولة.

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كذلك ستُخفض النسبة المفروضة على خدمات الكتب الإلكترونية والموسيقى، على الطلب إلى 10%.

وتعمل الأكثرية الساحقة من الهواتف الذكية في العالم، بنظامي تشغيل «أندرويد» من غوغل و«آي أو إس» من آبل.

وتؤكد المجموعتان الأميركيتان العملاقتان، باستمرار أن العمولة التي يتقاضيانها من التطبيقات المدفوعة التي تشكّل أقلية في السوق، تضمن عمل المنصات بصورة سليمة وحماية البيانات الخاصة وأمن أنظمة الدفع.

غير أن ناشرين كثيرين يحتجون على هذه العمولات بسبب الأرباح الماضية، فيما تتهمهما السلطات باستغلال الموقع المهيمن في السوق.