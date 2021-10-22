مبيعات السيارات الهجينة تتفوق على المركبات العاملة بالديزل في السوق الأوروبية

آخر طراز من سيار رينو إر5 في المعرض الدولي للسيارات في ميونيخ, 7 سبتمبر 2021, (أ ف ب)

تفوقت مبيعات السيارات الهجينة، على نظيرتها العاملة بالديزل في السوق الأوروبية خلال الفصل الثالث من العام الحالي، وفق ما أعلنت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات اليوم الجمعة.

وتحتل السيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن المرتبة الثانية، بحصة سوقية 20.7%، بعد تلك العاملة بالبنزين (39.5%)، لكنها متقدمة على السيارات العاملة بالديزل (17.6%) التي فقدت 10 نقاط في عام واحد، وفق وكالة «فرانس برس».

وسجل هذا النمو خصوصا في بلدان أوروبا الوسطى، حيث ازدادت مبيعات السيارات الهجينة 69.3% بين يوليو وسبتمبر.

وبعد سبع سنوات على فضيحة ديزلغيت، انخفضت مبيعات الديزل، إلى النصف خلال عام واحد، حين بيعت 381473 سيارة في الربع الثالث، وضاعفت السيارات الهجينة والكهربائية المدعومة على نطاق واسع وجودها تقريبا بحصة سوقية 9.8% و9.1% على التوالي.

وتضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية خصوصا خلال عام واحد في إيطاليا والسويد والدنمارك والبرتغال والنمسا، وازدادت بنسبة 62.7% في ألمانيا و34.6% في فرنسا، وهما السوقان الأوروبيتان الرئيسيتان.