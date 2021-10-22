مبيعات السيارات الهجينة تتفوق على المركبات العاملة بالديزل في السوق الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 04:51 مساء
آخر طراز من سيار رينو إر5 في المعرض الدولي للسيارات في ميونيخ, 7 سبتمبر 2021, (أ ف ب)

تفوقت مبيعات السيارات الهجينة، على نظيرتها العاملة بالديزل في السوق الأوروبية خلال الفصل الثالث من العام الحالي، وفق ما أعلنت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات اليوم الجمعة.

وتحتل السيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن المرتبة الثانية، بحصة سوقية 20.7%، بعد تلك العاملة بالبنزين (39.5%)، لكنها متقدمة على السيارات العاملة بالديزل (17.6%) التي فقدت 10 نقاط في عام واحد، وفق وكالة «فرانس برس».

وسجل هذا النمو خصوصا في بلدان أوروبا الوسطى، حيث ازدادت مبيعات السيارات الهجينة 69.3% بين يوليو وسبتمبر.

وبعد سبع سنوات على فضيحة ديزلغيت، انخفضت مبيعات الديزل، إلى النصف خلال عام واحد، حين بيعت 381473 سيارة في الربع الثالث، وضاعفت السيارات الهجينة والكهربائية المدعومة على نطاق واسع وجودها تقريبا بحصة سوقية 9.8% و9.1% على التوالي.

وتضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية خصوصا خلال عام واحد في إيطاليا والسويد والدنمارك والبرتغال والنمسا، وازدادت بنسبة 62.7% في ألمانيا و34.6% في فرنسا، وهما السوقان الأوروبيتان الرئيسيتان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ممثل شهير يقتل مصورة ويصيب المخرج أثناء تصوير فيلم سينمائي
ثقافة وفن
قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث دخلت المستشفى
دولى
حومة يعلق على كلمة وزير الخارجية المصري في مؤتمر استقرار ليبيا
ليبيا
صرف 9 أشهر متأخرة من منحة الزوجة والأولاد الأسبوع المقبل
ليبيا
إيداع منحة الزوجة والأبناء بحسابات المستحقين المصرفية
ليبيا
6 فرق في دوري التتويج للموسم الجديد.. والهبوط لآخر الترتيب في المجموعتين
رياضة محلية
منظمة «غافي» الدولية تضع تركيا تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال
دولى
الجزائر تعيِّن رئيس البرلمان السابق سفيرا فوق العادة لدى ليبيا
ليبيا
بوشناف وبوكليب يوقعان «الكلب الذهبي» و«نهارات لندنية»
ثقافة وفن
انتقادات لمشروع محتمل لتغيير اسم «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
المنقوش: لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة
ليبيا
أميركا تجيز الخلط بين لقاحات «كورونا»
دولى
10 سنوات على إطاحة القذافي.. خبراء يقيِّمون الوضع في ليبيا: اختبار سياسي وحذر ...
ليبيا
وزير الصحة البريطاني يحذر من انتشار الوباء بين الشباب.. والحكومة تراقب متحورة ...
دولى
باشاغا: لن أعترض على خيارات الليبيين.. وقلة لا تريد الانتخابات خوفا على مصالحها
ليبيا
رسميا.. «فيفا» يعلن موعد قرعة كأس العالم 2022
رياضة عالمية
الدبيبة يصدر تعليماته بمعالجة أوضاع مرتبات العاملين بمطار بنينا وشركات المناولة ...
ليبيا
مصر.. مقتل 17 شخصا في حادث تصادم بالقاهرة
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف كيف أفلتت الأرض من مصير الزهرة