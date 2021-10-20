مؤسسة غيتس تستثمر 120 مليون دولار لتسهيل حصول الدول الفقيرة على علاج لـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 03:19 مساء
الملياردير الأميركي بيل غيتس. (الإنترنت)

أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس، الأربعاء، استثمار نحو 120 مليون دولار، لتسهيل حصول البلدان الفقيرة على علاج واعد لـ «كوفيد-19» في شكل أقراص.

وتوصلت مختبرات «ميرك» الأميركية للأدوية، إلى عقار مضاد لكوفيد-19، هو «مولنوبيرافير»، يعطى إلى المرضى في الأيام القليلة التي تلي ظهور نتيجة إيجابية للفحص، فيخفض بمقدار النصف مخاطر دخول المستشفى والوفاة، وفق وكالة «فرانس برس».

ويشكّل هذا العقار الذي يسهل تلقيه نظرا لكونه على شكل أقراص، البديل المرتقب من اللقاحات وخصوصا في البلدان التي تواجه صعوبات في الحصول على اللقاحات، فيما تدرس الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) في الوقت الراهن، طلب ترخيص عاجلا له قدمته «ميرك».

وستُستخدم الأموال التي ستستثمرها مؤسسة غيتس، لتشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة لهذا العقار، بواسطة شركات أبرزها هندية سبق لشركة «ميرك» أن منحتها ترخيصا لهذا الغرض.

وبدأت الشركة بإنتاج العقار على نطاق واسع، وتعتزم صنع الجرعات اللازمة لعشرة ملايين علاج بحلول نهاية السنة، إلا أن المتوقع أن تستحوذ الدول الغنية على قسم كبير من هذه الكمية، على نحو ما شهدته اللقاحات.

ولاحظ رئيس قسم الصحة العالمية في المؤسسة تريفور موندل، أن «الدول الغنية اشترت قسما كبيرا من اللقاحات في العالم»، مشددا على ضرورة «الحيلولة دون حصول ذلك مجددا».

وأوضح موندل، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن بعض الشركات المنتجة للأدوية الجنيسة «أكدت أنها تستطيع بسهولة إنتاج عشرة ملايين علبة من هذا الدواء شهريا، لكن المشكلة هي أنها على الأرجح لن تفعل ذلك قبل أن ترى حجم الطلب ومن سيدفع (...) وهذا ما نريد التعجيل فيه، إذ لا نريدهم أن ينتظروا».

كذلك أتاحت مؤسسة غيتس تطوير تقنية «أبسط وأكثر ربحية» لتصنيع هذا الدواء، زوّدت بها الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة.

وتعتزم المؤسسة أيضا استثمار جزء من الأموال في برامج تواصلية عن استخدام هذا الدواء، بحيث يكون معروفا في هذه البلدان ويُستخدّم بشكل مناسب.

عقار مولنوبيرافير الذي تصنعه شركة ميرك. (أ ف ب)
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