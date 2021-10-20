تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات

آبار نفط في باكو بأذربيجان، 19 مارس 2019 (أرشيفية: أ ف ب)

تراجع سعر العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد وصوله أمس إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات، بعد أنباء عن استمرار زيادة المخزون الأميركي من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تراجع سعر العقود الآجلة في تعاملات بورصة نيويورك للسلع إلى أقل من 83 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه خلال أيام التداول الأربعة الماضية بأكثر من 3%.

كان معهد النفط الأميركي قد رصد ارتفاع مخزون الخام الأميركي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3.29 مليون برميل، بحسب مصادر مطلعة، وهو ما يعني استمرار ارتفاع المخزون للأسبوع الرابع على التوالي بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. ومن المقرر صدور تقرير المعهد رسميًا اليوم.

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تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي الأميركي في تعاملات بورصة نيويورك صباح اليوم بنسبة 0.4% إلى 82.61 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 0.6%.

في الوقت نفسه، تراجع سعر عقود تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.6% إلى 81.97 دولار للبرميل حتى الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق ظهرًا بتوقيت سنغافورة. كما تراجع خام برنت القياسي للأسواق العالمية بنسبة 0.5% إلى 84.63 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 0.9% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.