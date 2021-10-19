«صندوق النقد» يبحث مع تونس خطط المساعدة المالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 07:39 مساء
موزع مالي بنكي إلكتروني في تونس. (الإنترنت)

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق على اتصال بالسلطات التونسية بعد تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع إجراء مزيد المحادثات قريبًا بشأن نوع المساعدات التي تحتاجها الدولة التي تعاني ضائقة مالية.

وتواجه تونس خطر إعادة هيكلة الديون بعد أن بذلت جهودًا مضنية من أجل وضع الدين العام المرتفع والعجز المالي في مسار مستدام، بحسب «رويترز».

مساعدات ثنائية
كانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حول قرض يمكن أن يفتح الباب أمام مساعدات ثنائية من مانحين رئيسيين، خرجت عن مسارها عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان في يوليو، وأقال رئيس الوزراء وتولى السلطة فيما وصفه خصومه بـ«انقلاب».

وعين سعيد حكومة جديدة، الأسبوع الماضي، لكنه لم يلمح إلى موعد تخليه عن سيطرته شبه المطلقة وبدء الإصلاحات اللازمة حتى يتسنى تقديم حزمة إنقاذ مالي.

-  وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لتونس
-  محمكة تونسية تقضي بحبس نائب في قضية تهرب من الضرائب وغسل أموال

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: «صندوق النقد يراقب عن كثب تطور الوضع السياسي في تونس، ويعمل موظفو الصندوق مع السلطات على المستوى الفني».

تشكيل الحكومة الجديدة
وأضاف: «فريقنا على اتصال بهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة في 11 أكتوبر... أتوقع أن ألتقي بهم الأسبوع المقبل عبر الإنترنت لمناقشة ماهية خطط الحكومة الجديدة وأولويات الإصلاح وما ستكون عليه علاقة (الحكومة) مع الصندوق».

ويريد المانحون الأجانب من تونس إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة التي من شأنها أن تقلل الدعم وفاتورة أجور القطاع العام وإصلاح مؤسسات الدولة الخاسرة، وبالتالي الحد من العجز والديون.

ودعمًا لتونس في بداية الوباء، وافق صندوق النقد الدولي في أبريل 2020 على تمويل طارئ بقيمة 750 مليون دولار، وقبل ذلك كان لديه خطوط تمويل أخرى للمساعدة في دعم البلاد منذ أن ظهرت تونس على أنها الديمقراطية الوحيدة بعد الربيع العربي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رغم وفاته.. ترامب ينتقد كولن باول و«أخطاءه» الكثيرة
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
مصر: انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك «حارس الجنوب - 1»
عربى
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
موكب ضخم عبر حافلة مكشوفة تنقل «بيغ رامي» إلى الأهرامات
رياضة عالمية
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
صندوق النقد: تحسن اقتصادي في الشرق الأوسط.. ولكن
اقتصاد
18- من أدبيات رسائل الفاخري
ثقافة وفن
أهالي سبها يحتفلون بذكرى المولد النبوي
ليبيا
البيت الأبيض: نطلب من «أوبك» معالجة إمدادات النفط.. و«احتيال محتمل» وراء رفع ...
اقتصاد
بالصور.. «الترجي» التونسي يستقبل بعثة «الاتحاد» بالورود
رياضة محلية
إبراهيموفيتش يستهدف تحطيم رقم توتي التاريخي
رياضة عالمية
خلال لقاء مع المنفي.. مكونات المرج تطالب بالمحافظة على ما تحقق في إطار الوحدة ...
ليبيا
الحكم على وزيرة جزائرية سابقة بالسجن ثلاث سنوات بتهم ذات صلة بالفساد
دولى
المغربي لـ«بوابة الوسط»: الدوري الليبي من مجموعتين والقرعة الأسبوع المقبل عبر ...
رياضة محلية
لتطوير عالم «ميتافيرس» .. «فيسبوك» تقدم 10 آلاف وظيفة في أوروبا
اقتصاد
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تدل على تجلط الدم بشكل خطير