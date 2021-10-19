203 مليارات يورو حجم اقتصاد الظل في إيطاليا العام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 10:08 صباحا
إيطاليون يرتدون كمامات. (أ ف ب)

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن اقتصاد الظل (الموازي) وصل إلى ما يزيد قليلا على 203 مليارات يورو، في العام 2019، وهو ما يعادل 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ونقلت وكالة «آكي» عن المعهد الوطني للإحصاء (إستات)، أمس الإثنين، قوله إن قيمة الاقتصاد الموازي انخفضت بأكثر من 5 مليارات يورو مقارنة بالعام 2018، أي بنسبة 2.6٪.

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واقتصاد الظل أو الموازي أو الخفي، وهي مصطلحات تعبر عن معنى واحد يمثل الأنشطة الاقتصادية كافة التي يمارسها الأفراد أو تمارسها المنشآت، ولكن لا يتم إحصاؤها بشكل رسمي، ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية، ولا تدخل في حسابات الدخل القومي، ولا تخضع للنظام الضريبي أو للرسوم.

وذكر التقرير أن «مكوّن اقتصاد الظل وصل إلى ما يزيد قليلا على 183 مليار يورو بينما يتجاوز مكوّن الأنشطة غير القانونية 19 مليارا»، بينما بلغ عدد الأشخاص العاملين غير المنتظمين 3 ملايين و586 ألف شخص خلال العام 2019، أي «بانخفاض يتجاوز الـ57 ألف شخص مقارنة بالعام السابق».

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