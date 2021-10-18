البيت الأبيض: نطلب من «أوبك» معالجة إمدادات النفط.. و«احتيال محتمل» وراء رفع الأسعار

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل حث أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بشأن مسألة إمدادات النفط، وذلك في وقت يعاني فيه الأميركيون ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن حكومة الرئيس جو بايدن «تعالج أيضًا العوامل اللوجستية لإمدادات الطاقة وستستخدم كل الأدوات التي تحت تصرفها»، حسبما نقلت عنها شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

هل رفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بفعل فاعل؟

وأضافت أن لجنة التجارة الاتحادية تحقق أيضًا في «احتيال محتمل» لرفع الأسعار.

وارتفعت أسعار النفط عالمياً إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات اليوم الإثنين مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتا أو 1% إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار أو 1.4% إلى 83.40 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.