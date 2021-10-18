أعلى مستوى لأسعار النفط منذ سنوات مع التعافي من «كورونا»

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، الإثنين، مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتا أو 1% إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار أو 1.4% إلى 83.40 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، وفق وكالة «رويترز».

وقد ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس بنسبة 3% على الأقل الأسبوع الماضي. وقال محللون من بنك ايه.إن.زد في مذكرة، الإثنين، إن «من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود».

وتلقى سوق وقود الطائرات دعما من الأخبار التي أفادت بأن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم الشهر المقبل. وتبع ذلك تحركات مماثلة في أستراليا وعبر آسيا. وأضاف المحللون أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يوميا في الربع الرابع.