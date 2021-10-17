ارتفاع أسعار الألومنيوم في البورصات لمستوى قياسي

مصنع لخام الألومنيوم. (الإنترنت)

ارتفعت أسعار الألومنيوم في البورصات، نهاية الأسبوع الماضي، حيث تجاوز سعر المعدن مستوى 3200 دولار للطن، أول من أمس الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2008.

ووفقًا للتداولات صعدت أسعار الألومنيوم بنسبة 3.1% إلى 3209 دولارات للطن، وهو أعلى مستوى في 13 عامًا، منذ يوليو 2008، حسب وكالة «تاس» الروسية.

بالمقابل أنهت أسعار النفط، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع أمس الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية تتجاوز 3%، متجهة صوب الصعود لسادس أسبوع على التوالي، مع وجود دلائل متزايدة على شُح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة، وزيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى، منذ أكتوبر 2018، وزادت 84 سنتًا لتسجل 84.84 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الأسعار لشهر أقرب استحقاق 3% هذا الأسبوع، متجهة صوب الصعود لسادس أسبوع على التوالي، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 74 سنتًا أو 0.9% إلى 82.05 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 87 سنتًا.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015، وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة «كوفيد-19» فضلًا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.