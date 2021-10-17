ارتفاع أسعار الألومنيوم في البورصات لمستوى قياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 02:35 مساء
مصنع لخام الألومنيوم. (الإنترنت)

ارتفعت أسعار الألومنيوم في البورصات، نهاية الأسبوع الماضي، حيث تجاوز سعر المعدن مستوى 3200 دولار للطن، أول من أمس الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2008.

ووفقًا للتداولات صعدت أسعار الألومنيوم بنسبة 3.1% إلى 3209 دولارات للطن، وهو أعلى مستوى في 13 عامًا، منذ يوليو 2008، حسب وكالة «تاس» الروسية.

بالمقابل أنهت أسعار النفط، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع أمس الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية تتجاوز 3%، متجهة صوب الصعود لسادس أسبوع على التوالي، مع وجود دلائل متزايدة على شُح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة، وزيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى، منذ أكتوبر 2018، وزادت 84 سنتًا لتسجل 84.84 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الأسعار لشهر أقرب استحقاق 3% هذا الأسبوع، متجهة صوب الصعود لسادس أسبوع على التوالي، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 74 سنتًا أو 0.9% إلى 82.05 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 87 سنتًا.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015، وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة «كوفيد-19» فضلًا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مخاوف أولمبية رافضة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين
رياضة عالمية
عودة فريق عمل أول فيلم يصور في الفضاء إلى الأرض
ثقافة وفن
«عين على الانتخابات» | النائب عصام الجهاني عن القوانين الانتخابية
فيديو
إعلان الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اليانصيب الأوروبي
منوعات
«كتف بكتف»..أول صلاة فجر في المسجد الحرام دون تباعد اجتماعي
عربى
كلينتون يقضي ليلة إضافية في المستشفى
دولى
«فاينانشال تايمز»: الصين اختبرت صاروخا أسرع 5 مرات من سرعة الصوت
دولى
وزير الدفاع اللبناني: أحداث الطيونة لن تتكرر.. والقوى الأمنية منتشرة
دولى
بالفيديو: صلاح يواصل استدعاء روح مارادونا في أهدافه الساحرة بالدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
ماكرون يقر ويندد بـ«جرائم لا مبرر لها» ارتكبتها باريس بحق الجزائريين قبل ستين ...
دولى
إياد علاوي يدعو القضاء العراقي إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات
عربى
«نتفليكس» تطلق مسابقة لاكتشاف «مخرجي الغد» في أفريقيا
ثقافة وفن
حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا
رياضة عالمية
أغرب من الخيال.. رضيع يقتل أمه رميا بالرصاص
منوعات
جريدة «الوسط»: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي
ليبيا
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا المشروب يخلصك من أخطر الدهون على صحتك