النفط يرتفع للأسبوع السادس على التوالي.. وعقود الخام تصعد 3.4%

آبار نفط في باكو بأذربيجان، 19 مارس 2019 (أرشيفية: أ ف ب)

أنهت أسعار النفط، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع أمس الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية تتجاوز 3%، متجهة صوب الصعود لسادس أسبوع على التوالي، مع وجود دلائل متزايدة على شُح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة، وزيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى، منذ أكتوبر 2018، وزادت 84 سنتًا لتسجل 84.84 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الأسعار لشهر أقرب استحقاق 3% هذا الأسبوع، متجهة صوب الصعود لسادس أسبوع على التوالي، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 74 سنتًا أو 0.9% إلى 82.05 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 87 سنتًا، الخميس.

كما أن عقود الخام بصدد تحقيق زيادة 3.4% هذا الأسبوع، لترتفع لثامن أسبوع على التوالي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس إن مخزونات الخام زادت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 8 أكتوبر الجاري، إلى 427 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بزيادتها 702 ألف برميل.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015، وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة «كوفيد-19» فضلًا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

وقال محلل السلع في «بنك الكومنولث»، فيفيك دار، إن «أزمة الطاقة، خاصة في الفحم والغاز، عادت بالنفع على النفط»، وفق وكالة رويترز للأنباء.