الصين تكسر الصمت وتتحدث عن الأزمة المالية لـ«إيفرغراند» مع وصول ديون المجموعة لـ260 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 09:23 صباحا
شعار شركة «إيفرغراند» الصينية. (أ ف ب)

خرج المصرف المركزي الصيني عن صمته فيما يخص الدين الهائل للمجموعة الصينية العملاقة «إيفرغراند»، قائلًا إن هذا الدين يفترض ألا يشكل خطرًا على النظام المالي للبلاد.

وتُقدَّر ديون المجموعة الصينية العملاقة بنحو 260 مليار يورو، ما يشكل تهديدًا لبقية الاقتصاد في البلاد. وعلى الرغم من عاصفة ألمت بالأسواق المالية في سبتمبر، لم تحدد سلطات بكين ما إذا كانت ستساعد الشركة التي باتت على حافة الإفلاس، وفق وكالة «فرانس برس».

المجموعة الصينية تحاول تسديد التزامات عليها
وتكافح «إيفرغراند» التي قامت بتنويع واسع في أعمالها في السنوات الأخيرة، منذ أسابيع لتسديد فوائد مترتبة عليها وتسليم شقق. ونقلت وسائل إعلام محلية عن زو لان المسؤول في المصرف المركزي الصيني قوله: «بشكل عام يمكننا التحكم بمخاطر انتقال عدوى النظام المالي».

وأضاف في لقاء مع صحفيين أن السلطات «تحث إيفرغراند على زيادة جهودها لبيع الأصول وتسريع استئناف العمل في مواقع البناء». وتابع زو أن السلطات «تقوم بعمل إصلاح تنظيف ومعالجة المخاطر وفقًا لقواعد القانون والسوق».

ومؤخرًا، اشتكى العديد من المقاولين من الباطن والموردين من أنهم لم يتلقوا رواتبهم. ورفع البعض دعاوى في القضاء بينما أغلقت مواقع بناء.

الإدارة العشوائية تجلب الانتكاسة للمجموعة العملاقة 
وقال زو إن المجموعة تمت إدارتها بشكل سيئ جدًا، وتوجهت إلى التنويع بشكل عشوائي، مما أدى إلى انفجار المخاطر.

وبالإضافة إلى العقارات، تستثمر المجموعة في قطاعات السياحة والتكنولوجيا الرقمية والتأمين والصحة وكذلك في السيارة الكهربائية.

وتأسست «إيفرغراندي للسيارات» في 2019 على أمل إحداث ثورة في هذا القطاع ومنافسة الشركة الأميركية «تيسلا». وحتى الآن لم تسوق أي سيارة بعد.

والمجموعة معروفة في الصين بناديها لكرة القدم «غوانغتشو إف سي» (غوانغتشو إيفرغراند سابقا) الذي دربه في فترة ما بطل العالم الإيطالي فابيو كانافيرو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
فرانس برس: وفاة النائب البريطاني الذي تعرّض للطعن
دولى
انتهت.. مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 2) بيشارا التنزاني في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
أغرب من الخيال.. رضيع يقتل أمه رميا بالرصاص
منوعات
حصاد «الاتحاد» في معسكره الخارجي قبل منافسات أبطال أفريقيا
رياضة محلية
تراجع قياسي لليرة التركية عقب عزل إردوغان مسؤولين كبار في البنك المركزي
اقتصاد
في العدد 308: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي.. وكورونا في ...
ليبيا
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
بوكيتينو يؤكد شغف نيمار لكرة القدم
رياضة عالمية
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
ليبيا
«شرط جزائي بمليار يورو».. برشلونة يتفق مع موهبته الشابة على التجديد
رياضة عالمية
مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر
رياضة محلية
«هديل» أول مسلسل كرتوني من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح
ثقافة وفن
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
«اللواء 444 قتال» ينعى ضابطا اغتيل في بني وليد
ليبيا
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
الدبيبة: إطلاق برنامج للإقراض «دون ربا» خلال أسبوعين
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا