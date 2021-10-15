ارتفاع أرباح «غولدمان ساكس» 63 % بفضل «طفرة الصفقات»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 08:30 مساء
المجموعة المالية الأميركية العملاقة «غولدمان ساكس»، (أرشيفية: الإنترنت)

حقق مصرف غولدمان ساكس قفزة في أرباح الربع الثالث من العام الجاري، عززتها مكاسب قوية في حقل الاستشارات المالية والتداول، متوجا أسبوعا من النتائج القوية للبنوك الأميركية الكبيرة.

وأعلن البنك الاستثماري الكبير في نيويورك، اليوم الجمعة، أن أرباحه بلغت 5,3 مليارات دولار، بزيادة 63%، مع ارتفاع الإيرادات 26% لتصل الى 13,6 مليار دولار، حسب وكالة «فرانس برس».

وشملت العوامل الرئيسية لغولدمان خلال الربع الثالث زيادة في الإيرادات المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولى وجهود زيادة رأس المال من قبل الشركات الخاصة.

كما سجل أداءً قويا في قسم البورصات العالمية، مدفوعا بجني إيرادات أعلى من تداول الأسهم، وعوضت هذه القطاعات الانخفاض في إيرادات إدارة الأصول في أعقاب الخسائر في استثمارات الأسهم العامة.

وتأتي هذه النتائج في أعقاب إعلان «جاي بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا» وغيرهما من الشركات المالية ذات الثقل الكبير ايضا عن تسجيل أرباح.

واستفادت هذه المصارف من تحسن ظروف الاقتصاد الكلي التي سمحت لها بجني أرباح بمليارات الدولارات التي كانت قد غابت في وقت سابق بسبب جائحة كوفيد والقروض المعدومة.

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