ارتفاع أسعار النفط بنسة 3%

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 02:15 مساء
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 3% وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال فيفيك دار محلل السلع في «بنك الكومنولث» إن «أزمة الطاقة هذه، لا سيما في الفحم والغاز، عادت بالنفع على النفط»، بينما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس إن مخزونات الخام زادت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر إلى 427 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادتها 702 ألف برميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 وزادت 84 سنتا إلى 84.84 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار لشهر أقرب استحقاق ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، متجهة صوب الصعود لسادس أسبوع على التوالي، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 74 سنتا أو 0.9% إلى 82.05 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 87 سنتا أمس الخميس. وعقود الخام بصدد تحقيق زيادة 3.4 بالمئة هذا الأسبوع، لترتفع لثامن أسبوع على التوالي.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015، وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة «كوفيد-19» فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

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