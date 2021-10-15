بايدن يوقع نصا لرفع سقف دين الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 08:45 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، النص الذي يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لغاية نهاية السنة، في إجراء موقت يجنب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر التخلف، لأول مرة في تاريخها، عن السداد.

بعدما كان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على النص بفضل أغلبيته الديموقراطية، إذ صوت 219 نائبا لصالح المشروع و206 ضده، وفق وكالة «فرانس برس».

ويرفع النص سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى ديسمبر.

- الكونغرس يرفع موقتا سقف الدين الأميركي

وبإقراره في الكونغرس  اُحيل النص إلى بايدن الذي وقّعه. وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه الزيادة في سقف الدين «يجب أن تكون كافية للسماح للحكومة الفدرالية بمواصلة الوفاء بالتزاماتها بالكامل حتى أوائل ديسمبر».

ويُبعد هذا النص عن الولايات المتحدة موقتًا شبح التخلف عن السداد وعواقبه الكارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وسائر دول العالم.

ولم يُحرَز هذا التقدم دون اضطرابات، إذ إن النص كان موضع نقاشات متواصلة في مجلس الشيوخ الذي صادق على تسوية الخميس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع قياسي لليرة التركية عقب عزل إردوغان مسؤولين كبار في البنك المركزي
اقتصاد
بوكيتينو يؤكد شغف نيمار لكرة القدم
رياضة عالمية
زليتن تستعد لافتتاح أكبر مصنع لتعليب الأسماك في ليبيا
ليبيا
«شرط جزائي بمليار يورو».. برشلونة يتفق مع موهبته الشابة على التجديد
رياضة عالمية
الجيش النيجيري يعلن وفاة زعيم «داعش» في غرب أفريقيا
دولى
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر
رياضة عالمية
مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر
رياضة محلية
الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
ارتفاع حصيلة أعمال العنف في بيروت إلى 6 قتلى و30 جريحا
عربى
مونديال 2022: الولايات المتحدة تنعش آمالها والمكسيك تحافظ على الصدارة
رياضة عالمية
غياب طويل لحارس السعودية بسبب الإصابة
رياضة عالمية
الكابتن كيرك من «ستار تريك» على الشاشة إلى الفضاء.. فعليا
علوم وتكنولوجيا
خطط أميركية لبناء 7 محطات توليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 12 مليارا
اقتصاد
خمسة قتلى وجريحان في هجوم بقوس للرماية بالنرويج
دولى
دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات
ليبيا
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
«اللواء 444 قتال» ينعى ضابطا اغتيل في بني وليد
ليبيا
بدء توافد قادة القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» إلى طرابلس
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تشديد قواعد «فيسبوك» ضد المضايقات