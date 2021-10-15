بايدن يوقع نصا لرفع سقف دين الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، النص الذي يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لغاية نهاية السنة، في إجراء موقت يجنب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر التخلف، لأول مرة في تاريخها، عن السداد.

بعدما كان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على النص بفضل أغلبيته الديموقراطية، إذ صوت 219 نائبا لصالح المشروع و206 ضده، وفق وكالة «فرانس برس».

ويرفع النص سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى ديسمبر.

- الكونغرس يرفع موقتا سقف الدين الأميركي

وبإقراره في الكونغرس اُحيل النص إلى بايدن الذي وقّعه. وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه الزيادة في سقف الدين «يجب أن تكون كافية للسماح للحكومة الفدرالية بمواصلة الوفاء بالتزاماتها بالكامل حتى أوائل ديسمبر».

ويُبعد هذا النص عن الولايات المتحدة موقتًا شبح التخلف عن السداد وعواقبه الكارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وسائر دول العالم.

ولم يُحرَز هذا التقدم دون اضطرابات، إذ إن النص كان موضع نقاشات متواصلة في مجلس الشيوخ الذي صادق على تسوية الخميس الماضي.