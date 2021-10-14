الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد

الليرة التركية. (الإنترنت)

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 9.1 مقابل الدولار، الأربعاء، موسعة خسائرها بعد أن أثار خفض غير متوقع لأسعار الفائدة موجة مبيعات جديدة .

وعند الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش، سجَّلت الليرة 9.0740 مقابل الدولار، منخفضة قليلًا عن مستوى الإغلاق السابق، وفق وكالة «رويترز».

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وخسرت العملة التركية حوالي 18% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، ما فاقم زيادة في التضخم إلى حوالي 20 بالمئة.

وأجرى البنك المركزي التركي خفضًا غير متوقع لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة الشهر الماضي فيما اعتبره محللون دليلًا جديدًا على تدخل سياسي للرئيس رجب طيب إردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، وفق «رويترز».