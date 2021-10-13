بوتين يشدد على أهمية إعادة الاستقرار إلى سوق الغاز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 4 يونيو 2021 .(أ ف ب)

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على أنه «من المهم للغاية» إعادة الاستقرار إلى سوق الغاز، في وقت تواجه أوروبا أزمة في هذا الصدد قبيل الشتاء نظرًا لارتفاع الأسعار وانخفاض المخزونات.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بوتين قوله أثناء منتدى للطاقة في موسكو إنه «من المهم للغاية (...) اقتراح آلية بعيدة الأمد لإعادة الاستقرار لسوق الطاقة» في ظل ما وصفه بأنه «وضع صعب».

ولفت إلى وجود «عيوب بنيوية» في سوق الطاقة الأوروبي، وأوضح «يحاول البعض تحميل الآخرين أخطاءهم»، في إشارة على ما يبدو إلى إلقاء البعض في أوروبا باللوم على موسكو في ارتفاع أسعار الطاقة.

واتّهم البعض روسيا بتعمّد عدم زيادة الإمدادات للضغط على القارة، بهدف دفع حكوماتها لإبرام عقود طويلة الأجل والمصادقة على مشروع خط أنابيب «نورد ستريم2» المثير للجدل، وفق الوكالة الفرنسية.

ومن المفترض أن يضاعف خط الأنابيب الذي يمر في بحر البلطيق وترى فيه بعض الدول الغربية سلاحا جيوسياسيا، إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

وقال بوتين: «هناك رأي قائل بأن الحصص المرتفعة تصب في مصلحة منتجي المواد الخام، لكن هؤلاء لا يفهمون ما يقولون».

وشدد المسؤولون الروس مرارًا في الأسابيع الأخيرة على أن المنتجين يوفون بالتزاماتهم المنصوص عليها في عقود أبرمتها روسيا مع مشترين أوروبيين.

ويزداد الطلب في القارة مع انتعاش الاقتصاد عقب انتهاء تدابير الإغلاق التي فرضها «كوفيد»، فيما تتراجع الإمدادات من المصادر المتجددة مثل الرياح.