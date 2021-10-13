«كونغرس» يقر السماح لأميركا بالتخلف عن السداد موقتا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 08:35 صباحا
مقر مجلس النواب الأميركي، (أرشيفية: الإنترنت).

أقرّ «كونغرس» الأميركي مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة لغاية نهاية السنة، في إجراء موقّت يسمح لأكبر قوة اقتصادية في العالم  بتجنب خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في هُوة التخلّف عن السداد.

وبعدما كان مجلس الشيوخ قد أقرّ مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الثلاثاء على النصّ بفضل أغلبيته الديمقراطية، إذ صوّت 219 نائبًا مع المشروع و206 ضدّه، حسب وكالة «فرانس برس».

ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى نهاية ديسمبر، لا بل حتى مطلع العام المقبل.

وبإقراره في الكونغرس سيُحال النصّ إلى الرئيس جو بايدن الذي سيوقّعه على الفور، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

ويُبعد هذا القانون عن الولايات المتحدة موقتًا شبح التخلّف عن السداد وعواقبه الكارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وسائر دول العالم.

ولم يُحرَز هذا التقدم دون اضطرابات؛ إذ إنّ النصّ كان موضع نقاشات لا تنتهي في مجلس الشيوخ الذي صادق أخيراً على تسوية الخميس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب الدنمارك ثاني المتأهلين إلى كأس العالم 2022
رياضة عالمية
طارق القزيري يكتب عن المنتخب الوطني: سيستمر الحلم فلنكن أكثر صحوا!
رياضة محلية
ميلاد معتوق يستغرب أداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة مصر
رياضة محلية
وفاة ثالث أكبر معمرة في العالم
منوعات
دارالفقيه تحتضن معرضا للقصص المصورة
ثقافة وفن
السعودية تطلق استراتيجية للاستثمار.. ضخ 7.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي
اقتصاد
مصر: توقيف 3 أشخاص إثر العثور على عبوات لقاح «كوفيد-19» ملقاة في مصرف مياه
دولى
موافقة برلمانية على تعديلات «المفوضية» على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن مقترحا لإجراء انتخابات مناطقية في ليبيا وفق جدول زمني
ليبيا
تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا تسعة أشهر
ليبيا
20 فرقة في الدورة الـ13 لمهرجان «القاهرة الدولي للچاز»
ثقافة وفن
الفائزون الثلاثة بـ«نوبل» للاقتصاد.. قدموا أفكارا مبتكرة حول سوق العمل والهجرة ...
اقتصاد
لبنان: السيطرة على حريق ضخم في خزان وقود جنوب البلاد
عربى
لقطات نادرة في «زي رسكيو» لعملية إنقاذ مراهقي كهف تايلاند
ثقافة وفن
فتح أبواب مصنع «تيسلا» الجديد للجمهور في برلين
سيارات
جائزة «نوبل» للاقتصاد تكرم ثلاثة اختصاصيين في الاقتصاد التجريبي
دولى
تعليقا على «أحداث الجمعة».. الحكومة تقسم المهاجرين لـ3 فئات وتوضح موقفهم ...
ليبيا
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مولنوبيرافير».. عقار «ميرك» الأميركية في انتظار الترخيص العاجل لمكافحة كورونا بجانب اللقاحات