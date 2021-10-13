«كونغرس» يقر السماح لأميركا بالتخلف عن السداد موقتا

مقر مجلس النواب الأميركي، (أرشيفية: الإنترنت).

أقرّ «كونغرس» الأميركي مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة لغاية نهاية السنة، في إجراء موقّت يسمح لأكبر قوة اقتصادية في العالم بتجنب خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في هُوة التخلّف عن السداد.

وبعدما كان مجلس الشيوخ قد أقرّ مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الثلاثاء على النصّ بفضل أغلبيته الديمقراطية، إذ صوّت 219 نائبًا مع المشروع و206 ضدّه، حسب وكالة «فرانس برس».

ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى نهاية ديسمبر، لا بل حتى مطلع العام المقبل.

وبإقراره في الكونغرس سيُحال النصّ إلى الرئيس جو بايدن الذي سيوقّعه على الفور، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

ويُبعد هذا القانون عن الولايات المتحدة موقتًا شبح التخلّف عن السداد وعواقبه الكارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وسائر دول العالم.

ولم يُحرَز هذا التقدم دون اضطرابات؛ إذ إنّ النصّ كان موضع نقاشات لا تنتهي في مجلس الشيوخ الذي صادق أخيراً على تسوية الخميس الماضي.