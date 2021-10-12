انخفاض قياسي جديد لـ«الليرة» التركية أمام الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 07:22 مساء
الليرة التركية. (الإنترنت)

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة مستوى تسعة ليرات للدولار، الثلاثاء 12 أكتوبر، متأثرة بعدم التيقن بشأن الضغوط السياسية لخفض سعر الفائدة بدرجة أكبر وبارتفاع الدولار بشكل عام.

وسجل سعر الليرة مستواه القياسي الذي بلغه الليلة الماضية عند 9.02 في التعاملات المبكرة قبل أن يسجل 9.01 بحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش، بحسب «سي إن بي سي العربية».

 ارتفاع التضخم 
وانخفضت الليرة بنحو 18% أمام الدولار منذ بداية العام، مما فاقم ارتفاع التضخم الذي بلغ 20%.

وذكرت «رويترز» الجمعة، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس رجب طيب إردوغان يفقد ثقته في شهاب قوجي أوغلو محافظ البنك المركزي بعد أقل من سبعة أشهر من إقالته سلفه بسبب تأخر سياسة التحفيز.

-  الليرة التركية تستمر بالهبوط خلال شهر يونيو
-  الليرة التركية تتراجع على خلفية تصريحات لمحافظ البنك المركزي

وقال قوجي أوغلو ردًا على أسئلة لجنة برلمانية أمس الإثنين، إن خفض الفائدة الشهر الماضي لم يكن مفاجئًا ولم يحقق الكثير فيما يتعلق ببيع الليرة. ووجه قوجي أوغلو إشارات أكثر لينا في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين الأسبوع الماضي، وفقا لمشاركين في المؤتمر، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتوقع المزيد من خفض الفائدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلاد معتوق يستغرب أداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة مصر
رياضة محلية
دارالفقيه تحتضن معرضا للقصص المصورة
ثقافة وفن
السعودية تطلق استراتيجية للاستثمار.. ضخ 7.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي
اقتصاد
مصر: توقيف 3 أشخاص إثر العثور على عبوات لقاح «كوفيد-19» ملقاة في مصرف مياه
دولى
موافقة برلمانية على تعديلات «المفوضية» على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن مقترحا لإجراء انتخابات مناطقية في ليبيا وفق جدول زمني
ليبيا
تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا تسعة أشهر
ليبيا
20 فرقة في الدورة الـ13 لمهرجان «القاهرة الدولي للچاز»
ثقافة وفن
الفائزون الثلاثة بـ«نوبل» للاقتصاد.. قدموا أفكارا مبتكرة حول سوق العمل والهجرة ...
اقتصاد
لبنان: السيطرة على حريق ضخم في خزان وقود جنوب البلاد
عربى
لقطات نادرة في «زي رسكيو» لعملية إنقاذ مراهقي كهف تايلاند
ثقافة وفن
فتح أبواب مصنع «تيسلا» الجديد للجمهور في برلين
سيارات
جائزة «نوبل» للاقتصاد تكرم ثلاثة اختصاصيين في الاقتصاد التجريبي
دولى
تعليقا على «أحداث الجمعة».. الحكومة تقسم المهاجرين لـ3 فئات وتوضح موقفهم ...
ليبيا
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مولنوبيرافير».. عقار «ميرك» الأميركية في انتظار الترخيص العاجل لمكافحة كورونا بجانب اللقاحات