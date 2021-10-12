انخفاض قياسي جديد لـ«الليرة» التركية أمام الدولار

الليرة التركية. (الإنترنت)

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة مستوى تسعة ليرات للدولار، الثلاثاء 12 أكتوبر، متأثرة بعدم التيقن بشأن الضغوط السياسية لخفض سعر الفائدة بدرجة أكبر وبارتفاع الدولار بشكل عام.

وسجل سعر الليرة مستواه القياسي الذي بلغه الليلة الماضية عند 9.02 في التعاملات المبكرة قبل أن يسجل 9.01 بحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش، بحسب «سي إن بي سي العربية».

ارتفاع التضخم

وانخفضت الليرة بنحو 18% أمام الدولار منذ بداية العام، مما فاقم ارتفاع التضخم الذي بلغ 20%.

وذكرت «رويترز» الجمعة، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس رجب طيب إردوغان يفقد ثقته في شهاب قوجي أوغلو محافظ البنك المركزي بعد أقل من سبعة أشهر من إقالته سلفه بسبب تأخر سياسة التحفيز.

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وقال قوجي أوغلو ردًا على أسئلة لجنة برلمانية أمس الإثنين، إن خفض الفائدة الشهر الماضي لم يكن مفاجئًا ولم يحقق الكثير فيما يتعلق ببيع الليرة. ووجه قوجي أوغلو إشارات أكثر لينا في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين الأسبوع الماضي، وفقا لمشاركين في المؤتمر، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتوقع المزيد من خفض الفائدة.