الاتحاد الأوروبي يجمع 12 مليار يورو من أكبر عملية بيع «سندات خضراء» في العالم

صورة مركبة للتعبير عن مفهوم السندات الخضراء. (الإنترنت)

تلّقى الاتحاد الأوروبي طلبا كبيرا، الثلاثاء، على «سنداته الخضراء»، ليجمع 12 مليار يورو (14 مليار دولار) في أكبر طرح لسندات ديون مستدامة في العالم، وفق ما جاء في بيان للمفوضية الأوروبية.

وأفادت المفوضية بأن ذلك «يمثل أكبر طرح في العالم لسندات خضراء»، مضيفة أن الطلب من المستثمرين تجاوز 135 مليار يورو، وفق «فرانس برس».

ويعرف البنك الدولي السندات الخضراء على أنها صكوك استدانة تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، وذلك تشجيعا على الحفاظ على البيئة، مثل مشاريع الطاقة النظيفة، والحفاظ على المناخ، والإدارة المستدامة للنفايات، وغيرها، كما تختلف السندات الخضراء عن غيرها في أنها تخلق التزاما بإنفاق التمويل الناتج عنها في مشاريع خضراء.