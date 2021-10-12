مع استيعاب الاقتصاد العالمي «صدمة كورونا».. سعر خام سلة «أوبك» يزيد 58.5% خلال عام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 01:00 مساء
رسم بياني يوضح تطور متوسط سعر نفط سلة «أوبك» من العام 1960 وحتى العام 2021 (موقع إستاتستا الأميركي)

ارتفع متوسط سعر نفط سلة أوبك خلال العام الجاري بنسبة 58.5% ليصل إلى 65.74 دولار للبرميل خلال العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 حين بلغ 41.47 دولار، حسب تحليل بيانات نشرها موقع «إستاتستا» الأميركي.

وتأتي هذ القفزة في متوسط سعر نفط سلة أوبك، مؤشرا على استيعاب الاقتصاد العالمي صدمة جائحة فيروس كورونا وتعافيه من تداعيات آثارها خصوصا الانخفاض الكبير في الطلب على خام النفط ومنتجاته.

يشار إلى أن سلة أوبك التي تضم خام السدر الليبي، تعد من أهم المؤشرات القياسية لأسعار النفط الخام في جميع أنحاء العالم إضافة إلى خامي «برنت» و«غرب تكساس»، وتظهر بيانات الموقع الأميركي تطور متوسط أسعار سلة خامات «أوبك» خلال الفترة من العام 1960 وحتى 2021.

تطور سعر سلة «أوبك» منذ العام 1960
فقد قفز متوسط سعر سلة «أوبك» من 1.63 دولار للبرميل في العام 1960، إلى نحو 11 دولارا بعد حرب أكتوبر، ثم إلى 29.19 دولار مع مطلع الثمانينيات.

لكن أسعار الخام نزلت في مسار هابط طوال الثمانينيات بسبب الأزمة الأسيوية لتصل إلى 13.53 دولار، ثم إلى 12.28 دولار للبرميل في التسعينيات (1998). ومع الألفية الجديدة حققت متوسطات أسعار سلة أوبك وثبة كبرى في مسار صاعد خلال العقد الأول كان أعلاها سعر 107.45 دولار للبرميل.

ويظهر الرسم البياني الذي نشره موقع «إستاتستا» تذبذب مسار الأسعار خلال العقد الثاني، عندما بلغ أدنى سعر له في «عام الكورونا» حين سجل 41.47 دولار للبرميل، ليبدأ صعودا جديدا خلال العام الجاري.

 

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