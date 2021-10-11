قطر «غير سعيدة» بسبب ارتفاع أسعار الغاز

مدينة راس لفان الصناعية، أهم مراكز إنتاج الغاز المسال في قطر. (أ ف ب)

أكدت قطر، أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، اليوم الإثنين، أنها «غير سعيدة» بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، سعد بن شريده الكعبي، للصحفيين الإثنين: «أنا غير سعيد بارتفاع أسعار الغاز. هذا أمر سلبي للزبائن ورضا الزبائن أهم أمر بالنسبة إليّ»، وفق «فرانس برس».

الحد الأقصى

وأعرب الكعبي أيضا عن «قلقه» من الشتاء في أوروبا، مؤكدا أن «المخزونات» في مستوى متدنٍ هناك. وذكر الوزير القطري أن بلاده بلغت «الحد الأقصى» فيما يتعلق بإمدادات الغاز، مشيرا إلى أنها تنتج 77 مليون طن سنويا.

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وسجلت أسعار الغاز الأوروبي والبريطاني الأسبوع الماضي ارتفاعا زاد عن 25%، مدفوعة بتزايد الطلب مع اقتراب فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

مخاوف عالمية

وأثار ارتفاع أسعار الغاز، إضافة إلى تسجيل أسعار النفط مستويات قياسية هذا الأسبوع، مخاوف عالمية إزاء ارتفاع التضخم. ويرتفع الطلب على الغاز أيضا في آسيا وخصوصا من الصين.

وكانت قطر انسحبت من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) العام 2019. وجاء قرار الانسحاب في خضم أزمة خليجية بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة في يونيو 2017 عقب اتهامها بدعم جماعات متطرفة، وهي مزاعم نفتها قطر.

لا عودة

وأعادت هذه الدول العلاقات مع الإمارة الثرية في يناير بعد جهود دبلوماسية بذلتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. لكن الكعبي كرر الإثنين أن بلاده لا تنوي العودة إلى المنظمة. وأوضح أن القرار لم يكن سياسيا.

وقد ساهمت الأرباح التي حصلتها الإمارة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم وتمكنت من الفوز باستضافة كأس العالم المقبلة لكرة القدم في العام 2022.