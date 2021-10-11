الفائزون الثلاثة بـ«نوبل» للاقتصاد.. قدموا أفكارا مبتكرة حول سوق العمل والهجرة والتربية

رسم للفائزين الثلاثة بجائزة نوبل للاقتصاد، (فرانس 24)

منحت لجنة نوبل جائزة الاقتصاد إلى ثلاثة اختصاصيين في الاقتصاد الاختباري والمبني على التجربة، هم الكندي ديفيد كارد والأميركي جوشوا أنغريست والأميركي الهولندي غيدو إمبنس؛ لإسهاماتهم في العديد من المجالات مثل سوق العمل والهجرة والتربية.

وأوضحت اللجنة أن علماء الاقتصاد الثلاثة «قدموا أفكارا مبتكرة حول سوق العمل، وأظهروا الاستخلاصات التي يمكن استنتاجها من التجارب الطبيعية على صعيد العلاقات السببية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابعت لجنة «جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل»، أحدث جوائز نوبل، أن «مقاربتهم امتدت إلى ميادين أخرى وأحدثت ثورة في البحث المبني على التجربة».

ومنحت الجائزة التي تتضمن مبلغ عشرة ملايين كورون سويدي (نحو 980 ألف دولار)، مناصفة بين الكندي ديفيد كارد المولود العام 1956 من جهة، وجوشوا أنغريست (61 عاما) وغيدو إمبنس (58 عاما) من جهة أخرى.

أحد الفائزين قدم دراسة حول سوق العمل

وذكرت اللجنة أن الأستاذ في جامعة بيركلي المرموقة في كاليفورنيا، كارد، استعان بتجارب طبيعية لتحليل تأثير الحد الأدنى للأجور والهجرة والتعليم على سوق العمل، مشيرة إلى أن «دراساته في مطلع التسعينيات أعادت النظر في المسلمات، ما قاد إلى تحليلات جديدة وفتح آفاقا جديدة».

وأظهرت أعماله خصوصا أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تقود حتما إلى ألغاء وظائف، وبفضلها «أدركنا أيضا أن موارد المدارس أهم بكثير مما كنا نظن سابقا من أجل نجاح التلاميذ لاحقا في سوق العمل»، وفق الوكالة الفرنسية.

الفائزان الآخران أعدا دراسة تعلقت بمجال التربية

أما النصف الثاني من الجائزة، فمنح إلى الأستاذ في معهد «إم آي تي»، أنغريست، والأستاذ في ستانفورد، إمبنس، تكريما لـ«مساهماتهما المنهجية في تحليل العلاقات السببية».

ومن إنجازات العالمين أنهما أثبتا في منتصف التسعينات كيف يمكن «استنتاج استخلاصات دقيقة حول الأسباب والمفاعيل من تجارب طبيعية»، لا سيما في مجال التربية.

واستخلصا بذلك أن عاما دراسيا إضافيا يزيد متوسط الأجور بنسبة 9%، وأن الأميركيين المولودين في القسم الأخير من السنة يكون لهم تحصيل دراسي أفضل.

وأعرب إمبنس عن «ذهوله» في اتصال هاتفي أجراه معهد نوبل مضيفا «كان جوش أنغريست إشبيني في زفافي، وهو بالتالي صديق جيد لي على صعيد شخصي وعلى صعيد مهني، وإنني سعيد بتقاسم الجائزة معه ومع ديفيد».

وكان الخبراء الثلاثة من ضمن عشرات الأسماء التي رشحها خبراء استطلعتهم «فرانس برس»، ومنحت الجائزة العام 2020 للأميركيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون لأعمالهما الرائدة في مجال المزادات العلنية.