صندوق النقد: لا قرار بشأن إبقاء غورغييفا في منصبها

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن، صورة من الأرشيف 15 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

أعلن صندوق النقد الدولي أنه لم يتوصل حتى الآن إلى قرار بشأن الإبقاء على مديرته العامة كريستالينا غورغييفا في منصبها أو عزلها، بعدما اتُّهمت بالتلاعب ببيانات لصالح الصين خلال عملها في البنك الدولي.

وتأتي الضبابية حيال مستقبلها، في وقت يُتوقع أن يبدأ الصندوق والبنك الدولي اجتماعاتهما لفصل الخريف، اليوم الإثنين، حسب وكالة «فرانس برس».

وكشف تحقيق أجراه مكتب محاماة أن غورغييفا تلاعبت ببيانات لصالح الصين عندما كانت في منصب رفيع في البنك الدولي.

واجتمع مجلس صندوق النقد مجددًا مع ممثلين عن الشركة التي تدعى «ويلمر هيل» وغورغييفا نهاية الأسبوع، حيث أفاد في بيان نشر في وقت متأخر، الأحد، بأنه حقق «تقدمًا مهمًّا اليوم في تقييمه بهدف إنهاء بحثه للمسألة قريبًا جدًّا»، معربًا عن «التزامه بإجراء مراجعة معمقة وموضوعية وفي وقتها».

اتهام غورغييفا بمحاباة الصين

وتوصلت شركة المحاماة إلى أن غورغييفا ومساعدها سيميون دجانكوف (وهو وزير مالية بلغاري سابق صاغ التقرير)، وجيم يونغ كيم (رئيس البنك الدولي حينذاك)، ضغطوا على الموظفين لتغيير حساب تصنيف الصين لتجنّب إثارة حفيظتها.

وجاء ذلك بينما كان مسؤولو المصرف يجرون مفاوضات حساسة مع بكين بشأن زيادة رأس مال الإقراض للبنك، ونفت غورغييفا مرارًا استنتاجات التقرير ولم يصدر أي رد فعل فوري عنها، الأحد، فيما دافع عدد من خبراء الاقتصاد عنها.