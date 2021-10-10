وزيرة الخزانة الأميركية: الكونغرس سيقر الإصلاح الضريبي العالمي على الشركات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 10:14 مساء
وزيرة الخزانة جانيت يلين. (الإنترنت)

أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، عن ثقتها في أن الكونغرس سيقر الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15%، ورحبت مرة أخرى بالاتفاق «التاريخي» المبرم الجمعة بين 136 دولة ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وقالت الوزيرة لتلفزيون «ايه بي سي» الأميركي «آمل (...) أن يتم تبني (هذا النص) وأن نتمكن من طمأنة العالم بأن الولايات المتحدة ستؤدي دورها»، وفق «فرانس برس».

-  فرنسا تعتبر الاتفاق حول الضريبة على أرباح الشركات «خطوة تاريخية»
-  وزيرة الخزانة الأميركية تشيد بالتزام مجموعة السبع حول الضريبة على الشركات

ويجب على كل دولة الآن إدخال بنود الاتفاق في تشريعاتها الخاصة، ما يعني في الولايات المتحدة أن على أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب التصويت عليه. من المتوقع أن يدر الاتفاق الذي وقعته 136 دولة تمثل 90 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، حوالي 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية بفضل هذا الحد الأدنى من الضرائب.

عملية التسوية
ورغم أن الهدف المعلن هو تنفيذ الإصلاح العالمي بحلول 2023، تظل بعض الأسئلة من دون إجابة بدءًا من قدرة الإدارة الأميركية على إقراره في الكونغرس. وقالت جانيت يلين: «أنا واثقة  بأن ما يتعين علينا القيام به للالتزام بالحد الأدنى للضريبة سيتم تضمينه في عملية التسوية»، في إشارة إلى إجراء برلماني يسمح باعتماد قانون الميزانية بغالبية بسيطة.

ويريد الديمقراطيون كذلك استخدام الإجراء لتمرير مشروع قانون الإصلاح الاجتماعي الضخم الذي يقترحه جو بايدن بمبلغ حدد في البداية بـ3.5 تريليون دولار ويتضمن زيادات ضريبية على الشركات الكبرى والأميركيين الأكثر ثراء. وإجراء التسوية يسمح للديمقراطيين بالاستغناء عن أصوات المعارضة الجمهورية.

تمويل جزئي
لكن غالبيتهم ضيّقة جدًا في مجلس الشيوخ إلى درجة تتطلب موافقة جميع الأعضاء الديمقراطيين في المجلس على مشروع القانون. والحال أن سيناتورين ديمقراطيين يعتبران كلفة مشروع الإصلاح الاجتماعي مرتفعة للغاية.  وينص مشروع القانون أنه سيتم تمويل الخطة جزئيا بزيادة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات. 

وينصّ كذلك على زيادات ضريبية أخرى. وفي حال إقراره سيرتفع معدل ضرائب الأسر ذات الدخل العالي من 37% إلى 39.6%؛ وسيرتفع بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحًا سنوية تزيد على 5 ملايين دولار من 21 بالمئة إلى 26.5 بالمئة (وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد خفضه من 35% إلى 21%).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الكهرباء» الإيرانية تحذر من انقطاعات إضافية بسبب تعدين العملات
اقتصاد
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
«الفرصة الأخيرة».. واشنطن تايمز: تقدم ليبيا نحو «حكومة نزيهة» من مصلحة الأمن ...
ليبيا
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»
ليبيا
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
ضبط مطلوب في جريمة قتل بطرابلس
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صناعة الجوت توفر بديلا عالميا للبلاستيك