وزيرة الخزانة الأميركية: الكونغرس سيقر الإصلاح الضريبي العالمي على الشركات

وزيرة الخزانة جانيت يلين. (الإنترنت)

أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، عن ثقتها في أن الكونغرس سيقر الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15%، ورحبت مرة أخرى بالاتفاق «التاريخي» المبرم الجمعة بين 136 دولة ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وقالت الوزيرة لتلفزيون «ايه بي سي» الأميركي «آمل (...) أن يتم تبني (هذا النص) وأن نتمكن من طمأنة العالم بأن الولايات المتحدة ستؤدي دورها»، وفق «فرانس برس».

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ويجب على كل دولة الآن إدخال بنود الاتفاق في تشريعاتها الخاصة، ما يعني في الولايات المتحدة أن على أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب التصويت عليه. من المتوقع أن يدر الاتفاق الذي وقعته 136 دولة تمثل 90 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، حوالي 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية بفضل هذا الحد الأدنى من الضرائب.

عملية التسوية

ورغم أن الهدف المعلن هو تنفيذ الإصلاح العالمي بحلول 2023، تظل بعض الأسئلة من دون إجابة بدءًا من قدرة الإدارة الأميركية على إقراره في الكونغرس. وقالت جانيت يلين: «أنا واثقة بأن ما يتعين علينا القيام به للالتزام بالحد الأدنى للضريبة سيتم تضمينه في عملية التسوية»، في إشارة إلى إجراء برلماني يسمح باعتماد قانون الميزانية بغالبية بسيطة.

ويريد الديمقراطيون كذلك استخدام الإجراء لتمرير مشروع قانون الإصلاح الاجتماعي الضخم الذي يقترحه جو بايدن بمبلغ حدد في البداية بـ3.5 تريليون دولار ويتضمن زيادات ضريبية على الشركات الكبرى والأميركيين الأكثر ثراء. وإجراء التسوية يسمح للديمقراطيين بالاستغناء عن أصوات المعارضة الجمهورية.

تمويل جزئي

لكن غالبيتهم ضيّقة جدًا في مجلس الشيوخ إلى درجة تتطلب موافقة جميع الأعضاء الديمقراطيين في المجلس على مشروع القانون. والحال أن سيناتورين ديمقراطيين يعتبران كلفة مشروع الإصلاح الاجتماعي مرتفعة للغاية. وينص مشروع القانون أنه سيتم تمويل الخطة جزئيا بزيادة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

وينصّ كذلك على زيادات ضريبية أخرى. وفي حال إقراره سيرتفع معدل ضرائب الأسر ذات الدخل العالي من 37% إلى 39.6%؛ وسيرتفع بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحًا سنوية تزيد على 5 ملايين دولار من 21 بالمئة إلى 26.5 بالمئة (وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد خفضه من 35% إلى 21%).