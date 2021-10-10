«الكهرباء» الإيرانية تحذر من انقطاعات إضافية بسبب تعدين العملات

شعار العملة الافتراضية بتكوين. (أ ف ب)

حذَّرت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء في إيران، الأحد، من تسبّب نشاطات تعدين العملات المشفّرة بانقطاعات إضافية في التيار خلال الشتاء، بعدما كانت سببًا رئيسيًا خلف ذلك في فصل الصيف.

ويشكو مسؤولون إيرانيون منذ أشهر من نشاطات غير شرعية لتعدين العملات الرقمية المشفرة، ومن أبرزها «بتكوين»، يقوم بها أفراد وأطراف يستغلون الكلفة الزهيدة لاستهلاك الكهرباء في الجمهورية الإسلامية، وفق «فرانس برس».

انقطاعات متكررة

وشهد مطلع الصيف انقطاعات متكررة في التيار في طهران ومدن كبرى، ما دفع الحكومة إلى منع نشاطات تعدين العملات المشفّرة، بما يشمل القانونية منها. وأتاحت السلطات استئناف ذلك اعتبارًا من منتصف سبتمبر.

وحذّرت شركة الكهرباء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، من أن «عشرة بالمئة على الأقل من انقطاعات الكهرباء هذا الشتاء ستكون بسبب استخدام آلات التعدين غير القانونية».

نشاطات التعدين غير القانونية

وأوضحت الشركة أن نشاطات التعدين غير القانونية التي استمر بعضها على رغم المنع الرسمي، كانت السبب خلف «عشرين بالمئة» من انقطاعات الكهرباء صيفًا. وأثارت هذه الانقطاعات انتقادات واسعة، ودفعت الشرطة إلى تنفيذ عمليات عدة خلال الصيف لضبط العديد من النشاطات غير الشرعية للتعدين.

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وتستهلك هذه العملات كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية نظرًا لتخصيص مراكز بيانات عملاقة مرتبطة بها. ووفق تقرير لمجلس الشورى، يتبادل الإيرانيون بطريقة غير رسمية نحو 700 «بتكوين» يوميًا. ويشير إلى أنه يتم «تعدين» 19500 بتكوين في إيران، من أصل 324 ألف وحدة يتم «تعدينها» سنويا في العالم.