اجتماع جديد لصندوق النقد الدولي لبحث إبقاء مديرته العامة في منصبها

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن. (الإنترنت)

يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الأحد، مع ممثلين لمكتب المحاماة «ويلمر هيل»، الذي نشر تحقيقًا كشف أن المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، تلاعبت بمعطيات تقرير لصالح الصين، حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي، كما أعلن مصدر مطلع على الملف السبت.

وأعلن مجلس صندوق النقد الدولي، في ختام اجتماع الجمعة، تحقيق «تقدم ملحوظ» في تقييمه للقضية، لكنه «اتفق على طلب مزيد التفاصيل الإيضاحية مع التطلع للتوصل في القريب العاجل إلى استنتاج»، وفق ما أفاد ناطق في بيان، نشرته وكالة «فرانس برس».

واجتمع المجلس ثلاث مرات خلال الأيام الماضية، الأربعاء والجمعة، ومرة أخرى السبت؛ لمناقشة مصير المديرة العامة لصندوق النقد، المتهمة بالتورط في مخالفات في صياغة تقرير «دوينغ بيزنس» (ممارسة نشاطات الأعمال) الذي يصدره البنك الدولي، للعامين 2018 و2020.

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واتهم واضعو التقرير غورغييفا، بالضغط على موظفين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي، من أجل تصنيف الصين في فئة أفضل.

وقال مصدر مقرب من الملف لوكالة «فرانس برس»، الجمعة، طالبًا عدم كشف اسمه أن غورغييفا حصلت على دعم فرنسا ودول أعضاء من الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، لم تعلن الولايات المتحدة، وهي عضو مهم في صندوق النقد الدولي، حتى الآن موقفها، وبدت مترددة في إعطاء موافقتها، وفقًا لمصدرين مطلعين.

والوقت يداهم لتسوية هذه المسألة في وقت يباشر صندوق النقد والبنك الدوليان، الإثنين، اجتماعاتهما الخريفية.

وباتت مسألة بقاء غورغييفا (68 عامًا)، في منصبها على رأس صندوق النقد الدولي، مطروحة بعد نشر مكتب المحاماة «ويلمر هيل»، منتصف سبتمبر الماضي، استخلاصات تحقيق أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي.

نفي غورغييفا

وتنفي غورغييفا، الخبيرة الاقتصادية البلغارية الأصل، بشكل قاطع الوقائع المنسوبة إليها.

وخلال جلسة استماع الجمعة، أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أشارت غورغييفا إلى «مغالطات وفرضيات خاطئة أوردها واضعو التقرير».

وقالت إن التحقيق «لا يصف بدقة أعمالي فيما يتعلق بتقرير دوينغ بيزنيس 2018، ولا يعرض بشكل صحيح مَن أنا أو الطريقة التي تصرفت بها خلال مسار مهني طويل».

وتمنت «تسوية سريعة»، تسمح بالحفاظ على «متانة المؤسسات المتعددة الجهات»، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لديها مهمات كبرى يتعين إنجازها في ظل «أزمة غير مسبوقة» حاليًا.

وعُلّق صدور تقرير «دوينغ بيزنيس»، فور نشر استخلاصات مكتب «ويلمر هيل».

وتولت غورغييفا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في الأول من أكتوبر 2019 خلفًا لكريستين لاغارد التي عينت على رأس البنك المركزي الأوروبي، وكانت عندها المرشحة الوحيدة.