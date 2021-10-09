الولايات المتحدة: فرص العمل المستحدثة مخيبة للآمال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 03:39 مساء
لافتة لمحل على وشك الإغلاق في بروكلين بنيويورك، 1 ديسمبر 2020 (أ ف ب).

جاءت فرص العمل المستحدثة في الولايات المتحدة أقل بكثير من التوقعات في سبتمبر وانخفضت إلى النصف تقريبًا مقارنة بشهر أغسطس، في ما يشكل ضربة جديدة لجو بايدن الذي شدَّد رغم ذلك على أن التعافي الاقتصادي، «يمضي قدمًا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أنه جرى استحداث 194 ألف وظيفة الشهر الماضي، فيما كان المحللون يتوقعون 450 ألفًا، وهذا الرقم أيضًا أقل بكثير من 366 ألف وظيفة التي استحدثت في أغسطس، وفقًا للبيانات المعدلة التي صدرت، الجمعة.

وتعكس هذه البيانات الوضع في بداية الشهر، أي في وقت الذروة المرتبطة بالمتحورة «دلتا»، وقد جمعت البيانات خلال أسبوع 12 سبتمبر، وبالإضافة إلى ذلك، فإن إعانات البطالة الاستثنائية التي جرى دفعها منذ بداية الوباء انتهت للتو. وقد أعيد فتح المدارس في الكثير من الولايات.

وقالت وزارة العمل في بيانها إن قطاعات الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والتجارية وتجارة التجزئة وكذلك النقل والخدمات اللوجستية، هي القطاعات التي أحدثت معظم الوظائف، أما بالنسبة إلى معدل البطالة، فانخفض بنسبة 0.4 نقطة إلى 4.8%، مع الأخذ في الاعتبار فرص العمل المستحدثة في أغسطس والتي كانت أعلى من المتوقع.

ومع ذلك، لا تزال هناك خمسة ملايين وظيفة أقل مقارنة بالوضع ما قبل الوباء عندما كانت سوق العمل في أفضل حالاتها، لكن الرئيس الأميركي اعتبر أن التعافي الاقتصادي «يمضي قدمًا»، واغتنم جو بايدن الفرصة للدفاع عن خطتي الاستثمار الضخمتين اللتين يأمل في إقرارهما.

وقال: «تذكرنا أرقام التوظيف أيضًا أنه لا يزال لدينا عمل واستثمارات ضرورية للقيام بها»، ويدعم الحزب الديمقراطي بجناحيه الوسطي واليساري الخطة الأولى المخصصة لتطوير البنية التحتية.

لكن الخطة الثانية حول تنفيذ إصلاحات اجتماعية لصالح الطبقة الوسطى يدعمها الجناح اليساري فقط في حين يطالب الوسطيون بخفض قيمتها، ولا تزال المفاوضات حولها جارية بين جناحي الحزب في الكونغرس.

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