علي أبادي: الأولوية القصوى للبنك المركزي الإيراني هي ضبط التضخم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 01:18 مساء
أحد المصارف في وسط طهران. 20 يوليو 2021.(أ ف ب)

أعلن المحافظ الجديد للبنك المركزي الإيراني علي صالح أبادي عزمه اعتماد سياسة نقدية صارمة من أجل «ضبط التضخم» في إيران، وأكد علي أبادي (43 عامًا) الذي عُيِّن الأربعاء أنه سيعارض أي زيادة للكتلة النقدية وأنه سيلجم الاقتراض المفرط للمصارف من البنك المركزي.

ونقلت عنه جريدة «طهران تايمز» الحكومية  قوله إن «الأولوية القصوى للبنك المركزي هي ضبط التضخم وبمساعدة الفريق الاقتصادي من (عدة وزارات داخل) الحكومة، سنحاول تحقيق الاستقرار في مختلف الأسواق في الأشهر المقبلة»، حيث بلغ التضخم السنوي 43.7% في سبتمبر في البلاد بحسب الأرقام الرسمية.

وقال المسؤول، وهو أصغر محافظ للبنك المركزي يعين حتى الآن، إن «استقرار سوق الصرف هو أيضًا أحد الأهداف التي سيتم السعي وراءها وقد وضعت الآليات اللازمة لتحقيق التوازن في سوق الصرف».

وفي مكاتب الصرف في طهران، تراجع الريال أمام الدولار وارتفع سعر صرفه من 258 ألف ريال للدولار في مطلع العام إلى 280 ألفًا في مطلع أكتوبر، وقال هذا الخبير الاقتصادي: «سنحاول السيطرة على الكتلة النقدية ومنع الاقتراض الإضافي من البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السوق».

ويحمل المحافظ الجديد للبنك المركزي الإيراني شهادة دكتوراه في إدارة المال من جامعة طهران وتولى رئاسة سوق المال بين 2005 و 2014 قبل أن يتولى رئاسة بنك تنمية الصادرات الإيراني، وهو مصرف حكومي.

تعاني إيران صعوبات مالية من جراء العقوبات الأميركية التي شُدِّدت بعد انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم بين طهران والقوى الكبرى في فيينا قبل ثلاث سنوات من ذلك.

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