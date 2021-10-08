مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون يجنّب البلاد التخلّف عن السداد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 08:21 صباحا
مبنى كابيتول الأميركي في واشنطن، (أرشيفية: رويترز)

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة حتّى مطلع ديسمبر، في إجراء موقّت يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في أزمة التخلّف عن السداد.

ولم يصوّت لمصلحة النصّ إلا أعضاء المجلس الديمقراطيون وعددهم 50 سناتورا، في حين صوّت ضدّه 48 سناتوراً جمهوريا، بينما امتنع السناتوران الباقيان عن التصويت، حسب وكالة «فرانس برس».

ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، ما يسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى الثالث من ديسمبر.

وبخروجه من مجلس الشيوخ، انتقلت كرة إقرار مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الذي يتوقّع أن يصوّت على النصّ منتصف الأسبوع المقبل، ليحال بعضها إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانوناً نافذاً.

وإذا كان هذا الاتفاق الموقت قد طمأن بورصة «وول ستريت» التي أغلقت جلسة الخميس على ارتفاع، إلا أنّه لم يهدّئ التوتر بين الحزبين في «كابيتول هيل»، ولا أرضى بالكامل البيت الأبيض.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنّ «الجمهوريين لعبوا لعبة خطيرة ومحفوفة بالمخاطر»، مندّداً برفض المعارضة الجمهورية الموافقة على رفع سقف الدين لمدة أطول.

وأثارت النبرة الغاضبة التي اتّسم بها تصريح شومر غضب بعض السناتورات الجمهوريين الأحد عشر الذين كانوا قد صوّتوا لتوّهم مع الأغلبية الديمقراطية لإقرار خطوة إجرائية ما كان ممكناً بدونها إيصال مشروع القانون إلى مرحلة التصويت النهائي وإقراره بمثل هكذا أقليّة ضئيلة.

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