العقوبات الأميركية تضر بالعلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية

ناقلة النفط الكورية لدى احتجازها من البحرية الإيرانية في مياه الخليج، 4 يناير 2021، (ا ف ب)

تضررت العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية على خلفية تجميد الأخيرة أرصدة مالية لطهران تقدّر بمليارات الدولارات، بسبب العقوبات الأميركية، لتبلغ مرحلة لوّحت فيها طهران بمقاضاة سيول، ومنعت إدخال بعض من منتجاتها.

وكانت إيران تحتل المركز الثالث بين الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، قبل انسحاب الولايات المتحدة أحاديًا من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني العام 2018، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران طالت قطاعات عدة من أبرزها صادرات النفط، حسب وكالة «فرانس برس».

ويقول مسؤولون إيرانيون إن سيول جمَّدت في مصارفها، بضغط أميركي، نحو ثمانية مليارات دولار هي بدل صادرات نفطية إيرانية تعود لحقبة ما قبل العقوبات.

وارتكز التبادل التجاري بين البلدين على تصدير إيران نفطها إلى كوريا الجنوبية، واستيرادها منتجات صناعية وأجهزة كهربائية وقطع غيار للسيارات.

وبلغ حجم التبادل 12 مليار دولار في العام 2017، لكنه انخفض بشكل حاد بعد العقوبات، إلى نحو النصف في العام 2018، وإلى 2.4 مليار دولار في العام 2019، وفق السفارة الإيرانية في سيول.

احتجاز البحرية الإيرانية لناقلة كورية

وشهدت علاقات البلدين بعض التوتر في الأشهر الماضية، خصوصًا بعد احتجاز البحرية الإيرانية ناقلة نفط كورية جنوبية في يناير الماضي، قبل تركها في أبريل.

وذكّر مسؤولون إيرانيون بعد احتجاز الناقلة، بمسألة الأرصدة المجمّدة، مع تأكيدهم عدم وجود رابط بين الملفين، وأن السفينة أوقفت على خلفية تسببها بـ«تلوث بحري».

وبعد مطالبات واتصالات بشأن الأرصدة لم تفضِ الى نتائج ملموسة، وفق مسؤولين إيرانيين، بدأت طهران في الآونة الأخيرة التلويح بإجراءات قضائية للمطالبة بأموالها المجمّدة، وهي جزء من مبالغ كبيرة تقول إنها محتجزة بفعل العقوبات في دول عدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان هذا الشهر «الضغوط الأميركية (على سيول) هي واقع، لكن لا يمكننا أن نستمر في صرف النظر عن هذه المسألة».