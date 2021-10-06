الجمهوريون يقترحون تسوية موقتة لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 09:00 مساء
زعيم الغالبية الجمهوري بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. (الإنترنت)

اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، الأربعاء، على الديمقراطيين تسوية موقتة للخروج من المأزق البرلماني وتجنّب الخطر الوشيك المتمثل بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وطرح ماكونيل خطة من شقّين «من أجل حماية الأميركيين من أزمة على المدى القصير أثارها الديمقراطيون»، تسمح للديمقراطيين من جهة، بالمصادقة في أسرع وقت ممكن على سقف جديد للدين سيكون صالحًا حتى ديسمبر. وتعطي من جهة أخرى الوقت المطلوب، بحسب قوله، لحزب الرئيس جو بايدن للمصادقة بأصوات الديمقراطيين فقط على حلّ على المدى الطويل، من خلال مناورة برلمانية معقدة، وفق «فرانس برس».

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