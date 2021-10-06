خارطة طريق لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سورية

لبنانية تربط بطارية بجهاز الكتروني في بيروت على ضوء شمعة. (أ ف ب)

اتفق وزراء طاقة الأردن وسورية ولبنان في ختام اجتماع عُقد في عمان الأربعاء، على خارطة طريق لتزويد المملكة للبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مرورا عبر الأراضي السورية.

يشهد لبنان منذ نحو عامين انهيارا اقتصاديا غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود. وانعكس شحّ المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، بحسب «فرانس برس».

إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان إنه تم خلال اجتماع وزراء الطاقة والكهرباء في الأردن وسورية ولبنان الذي عقد في مقر الوزارة في عمان الأربعاء «الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية».

وأضافت أنه «تم خلال اجتماع اليوم تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسورية وإجراء كافة الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد».

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وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي للصحفيين إن «الاجتماع يهدف بشكل أساسي لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء»، وقد تلا «اجتماعا فنيا ضم المعنيين في شركات نقل الكهرباء في الدول الثلاث تم عقده بالأمس».

تأهيل البنية التحتية

وأوضحت زواتي أن «خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري وكذلك جاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان».

من جانبه، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل: «باشرنا منذ يونيو بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الذي دمرته العصابات الإرهابية»، موضحا أن «الربط التزامني بين الشبكتين السورية والأردنية يحتاج ثلاثة أشهر».

من جهته، أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض «تتركز خطوتنا المقبلة في لبنان على موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي». وقالت زواتي في سبتمر إن «خط الكهرباء (داخل سورية) تعرض إلى أضرار وبحاجة إلى أشهر لإصلاحها».

تكلفة 3.5 مليون دولار

وكانت جريدة «الوطن» السورية المقربة من السلطات نقلت عن وزير الكهرباء غسان الزامل في السابع من الشهر الماضي تقديره كلفة إعادة تأهيل الجزء المدمر من الخط بنحو 3.5 مليون دولار.

واتفق وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسورية ولبنان في اجتماع عقدوه في عمان في 8 من الشهر الماضي على خارطة طريق لنقل الغاز المصري برا إلى لبنان وإمداده بالكهرباء من الأردن الذي يستورد الغاز المصري لإنتاج الطاقة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في 19 أغسطس تبلغها من السفيرة الأميركية دوروثي شيا موافقة بلادها على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز مرورا بسورية، ما يعني موافقة واشنطن عمليا على استثناء لبنان من العقوبات التي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية مع سورية.