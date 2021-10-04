تعليق التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية ببورصة هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 06:49 مساء
شعار شركة «إيفرغراند» الصينية. (أ ف ب)

أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند»، الإثنين، تعليق التداول بأسهمها في بورصة هونغ كونغ دون أن توضح أسباب هذه الخطوة، وكان سعر سهم الشركة التي ترزح تحت ديون هائلة قد هوى نحو 80% منذ بداية العام، في الوقت الذي تقترب فيه الشركة من شفير الإفلاس.  

وقالت الشركة في بيان سيجري: «وقف التداول بأسهم مجموعة إيفرغراند الصينية» في بورصة هونغ كونغ، مضيفة أنه «بناء على ذلك سيتم أيضًا وقف التداول بجميع المنتجات المتعلقة بالشركة في الوقت نفسه»، لكن لم يجرِ تعليق التداول بأسهم شركة السيارات الكهربائية التابعة للمجموعة، التي ألغت الأسبوع الماضي مقترحًا لإدراجها في بورصة شانغهاي، على الرغم من تراجع سهمها 6% في التعاملات الأولى.

والأسبوع الماضي أعلنت «إيفرغراند» اعتزامها بيع حصة تملكها في مصرف صيني إقليمي بقيمة 1.5 مليار دولار، مع مكافحتها لتسديد الفوائد لحملة سنداتها، وهناك خشية أن يتكرر في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيناريو مصرف «ليمان براذرز» الأميركي الذي تسبب إفلاسه في الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة العام 2008.

وتتجه كل الأنظار إلى الحكومة الصينية التي لم تحدد ما إذا كانت تنوي التدخل لصالح المجموعة الخاصة أم لا، وطلبت السلطات الصينية من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل لمجموعة «إيفرغاندي» وفقًا لتقارير، ما يشير إلى أن خطة إنقاذ حكومية كبيرة غير مرجحة.

وأدى نقص السيولة لدى المجموعة إلى احتجاجات نادرة من نوعها أمام مكاتبها في الصين، حيث يطالب مستثمرون وموردون باستعادة أموالهم، وأقرت المجموعة بأنها تواجه «تحديات غير مسبوقة»، محذرة من أنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

في حين يبدو مستقبل شركة «إيفرغراند» معلقًا، طغى الخوف على الأسواق العالمية من انهيار إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين وانتشار العدوى في جميع قطاعات ثاني اقتصاد في العالم بل وأبعد منه، وتردد هذا الأسبوع صدى الحديث عن لحظة مماثلة لما حدث مع شركة «ليمان براذرز» مع محاولة المستثمرين القلقين التأكد مما إذا كان يمكن للأزمة أن تكون تكرارًا لإفلاس عملاق «وول ستريت» خلال الأزمة المالية العالمية العام 2008. 

فالشركة توظف 200 ألف شخص، وتتواجد في أكثر من 280 مدينة وتفيد بأنها تستحدث 3.8 مليون وظيفة صينية بشكل غير مباشر، وعلى الرغم من أن القسم الأكبر من نشاط شركة «إيفرغراند» ينحصر في التطوير العقاري؛ فقد مارست الشركة عمليات استحواذ ضخمة منذ أكثر من عقد.

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