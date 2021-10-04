«التجارة العالمية»: انتعاش تجارة السلع في العالم يفوق التوقعات

شعار منظمة التجارة العالمية. (الإنترنت)

أعلنت منظمة التجارة العالمية، الإثنين، أن تجارة السلع تجاوزت الذروة التي سجلتها قبل انتشار جائحة «كوفيد-19»، ورفعت توقعاتها التجارية للعامين 2021 و2022 رغم الاضطرابات في سلاسل التوريد.

وبحسب التقديرات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، يتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية في السلع بنسبة 10.8% العام 2021 و4.7% العام 2022. وفي مارس، توقعت المنظمة زيادة في تجارة السلع بنسبة 8% و4% على التوالي، وفق «فرانس برس».

استئناف تجارة السلع

ويرجع معدل النمو السنوي القوي لتجارة السلع في العام 2021 بشكل أساسي إلى الانهيار الذي شهده العام السابق، عندما وصلت التجارة إلى الحضيض في الربع الثاني. ومن المتوقع، بحسب اقتصاديي منظمة التجارة العالمية، أن يعود هذا النمو إلى المعدلات المعتادة مع استئناف تجارة السلع الاتجاه الذي كانت عليه قبل الجائحة.

- مفوض أوروبي يطالب واشنطن بالمساهمة في إصلاح منظمة التجارة العالمية

وعمومًا، ما زال التحسن في تجارة السلع متفاوتًا وفًقا للمنطقة. ويبدو أن مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأفريقيا تتجه نحو الانتعاش الأكثر ضعفًا من ناحية الصادرات، فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أبطأ انتعاش على صعيد الواردات.