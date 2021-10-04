«إياتا»: خسائر شركات الطيران ستبلغ 51.8 مليار دولار في 2021

أعلنت المنظمة الدولية للنقل الجوي «إياتا»، اليوم الإثنين، أن شركات الطيران ستتكبد حسب تقديراتها خسارة عالمية تراكمية قدرها 51.8 مليار دولار هذا العام بسبب وباء «كوفيد-19» وستواصل تسجيل النتائج السلبية في 2022 لكن بخسارة أقل تقدر بحوالي 11.6 مليار.

وهذه التقديرات التي نُشرت بمناسبة الاجتماع السنوي لـ«إياتا» في بوسطن بالولايات المتحدة، أكثر تشاؤما من تلك التي صدرت في أبريل عندما توقعت المنظمة خسارة قدرها 47,7 مليار هذا العام. ورفعت المنظمة الخسائر التي تكبدتها الشركات في 2020 إلى 137.7 مليار في مقابل 126.4 مليار سابقا.