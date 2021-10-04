«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل مدينة درنة، تصل سرعته إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج سيتجاوز المترين على ساحل المدينة اليوم الإثنين.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب من حين لآخر.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر، ويصل إلى 2.25 متر على ساحل درنة.
- البحر هادئ على ساحل الخليج، وخفيف الموج إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.