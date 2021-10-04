بريطانيا تتعهد بخطة دعم جديدة للعمال على وقع «كورونا»

وزير المال البريطاني ريشي سوناك لدى وصوله إلى داونينغ ستريت في لندن، 8 سبتمبر 2021، (ا ف ب)

تعد الحكومة البريطانية حزمة جديدة لدعم الموظفين المتضررين جرّاء جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بعدما تعرّضت لانتقادات إثر إنهاء خطة دعم ساهمت في المحافظة على ملايين الوظائف.

وسيعلن وزير المال البريطاني ريشي سوناك حزمة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (680 مليون دولار)، الإثنين، لإعادة تدريب العمال الأكبر والأصغر سنا المتأثّرين بانتهاء تطبيق برنامج البطالة الجزئية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأنفقت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نحو 70 مليار جنيه إسترليني إضافي لدفع القسم الأكبر من أجور الموظفين، الذين اضطروا للبقاء في منازلهم، ما ساهم في إبقاء معدلات البطالة منخفضة نسبيا، لكن سوناك أعلن انتهاء الخطة الخميس، كما سيلغي الزيادة على المعونات الأسبوعية المخصصة للعمال الأقل أجرا.

ويصر على أن الوقت حان للانتقال إلى دعم على الأمد الطويل، في ظل رفض من أحزاب المعارضة والناشطين الذين يشيرون إلى أن الخطوة ستعمّق البطالة بالنسبة إلى كثيرين.

وحمت المرحلة الأولى من خطته 11 مليون وظيفة، على حد قوله، وتتعافى بريطانيا حاليا «بشكل يعد بين الأقوى والأسرع لأي اقتصاد كبير في العالم».

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني تعافى بشكل أقوى من المتوقع في الربع الثاني من العام، لكن مؤشرات منفصلة أظهرت تباطؤا في النمو، في وقت تعاني البلاد أزمة في سلاسل الإمداد وضغوطا ناجمة عن التضخم العالمي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير.