«الأونروا».. مساع لتعبئة تمويلات بقيمة 800 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 04:03 مساء
طفل فلسطيني أمام شعار منظمة الأونروا. (الإنترنت)

تسعى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» لتعبئة تمويلات بقيمة 800 مليون دولار خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل منتصف نوفمبر، وفق ما أفاد، الجمعة، مفوضها العام فيليب لازريني. 

وصرح المسؤول لصحفيين في نيويورك: «نتطلع إلى الحصول على 800 مليون دولار لمدة عام» لتمويل «الأنشطة الرئيسية الثلاثة» للأونروا، التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وفق  «فرانس برس».

استمرار دعم المدارس والمراكز الصحية
وشدد المفوض العام الذي يحمل الجنسية السويسرية على أن التمويلات المطلوبة ستخول استمرار نشاط نحو 700 مدرسة تديرها الوكالة الأممية تتولى تعليم 550 ألف فتاة وصبي، واستمرار عمل مراكز الصحة وتوفير حماية اجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

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وأوضح لازريني، الذي تولى منصبه في أبريل، أنه إضافة إلى 800 مليون دولار المطلوبة، هناك حاجة إلى تمويلات للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا وتختلف باختلاف الأزمات من عام إلى آخر، لكنها تقدر بنصف مليون دولار للعام 2022 على غرار العام الجاري. 

100 مليون دولار نقص
وأشار إلى أن وكالته تعاني نقصًا بمئة مليون دولار حتى نهاية هذا العام، وقد تضطر إلى وقف بعض الأنشطة في نوفمبر وديسمبر. وتابع لازاريني: «اليوم نواصل السعي والركض وراء التمويلات... لا أعرف مسبقًا ما إذا كنت سأتمكن من دفع رواتب نحو 28 ألف موظف» في الأونروا.

و شدد المفوض العام على أن الأونروا شفافة وواحدة من وكالات الأمم المتحدة الأكثر تعرضًا للتدقيق في أنشطتها. وذكّر بأن معايير اختيار المعلمين والكتب المدرسية تعود للدول المضيفة. وتقدم الأونروا مساعدة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل لديها في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان.

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