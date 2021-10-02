مقترح لتوفير «حد أدنى من الدخل» للشباب في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 02:08 مساء
تظاهرة للشباب الأوروبي للمطابة بفرص عمل. (الإنترنت)

قدَّم المفوض الأوروبي المكلف بشؤون العمل، نيكولاس شميت، مقترحًا بمنح حد أدنى من الدخل للشباب الذين يأتون من أسر تعاني صعوبات وفي أوضاع حرجة. 

وقال نيكولاس شميت، في معرض تقديمه لخطة عمل الاتحاد الأوروبي التي وضعها بنفسه، إن «علينا أولًا التأكد من خلق الوظائف. إن كانت لدينا سوق عمل ديناميكية، فسنحظى بمجال أكبر للتحرك أيضًا. والأشخاص مستعدون أيضًا لقبول قدر أكبر من الحركة عندما يعلمون أنهم إن تم فصلهم، يمكنهم إيجاد حل آخر بسهولة. يجب مواجهة هذين الجانبين معًا».

وشدَّد شميت على أنه «يجب مساعدة الشباب الذين ينتمون إلى أسر فقيرة ويواجهون صعوبة في بدء حياتهم. يجب مواجهة اللامساواة الاجتماعية المتزايدة».

ولفت شميت إلى أن رئيسة المفوضية «أطلقت فكرة رعاية الشباب بشكل أفضل، وبشكل خاص ذوي المستوى المتدني من المهارات أو التعليم، ومن تركوا المدرسة. فلنتحدث عن الاحتياجات المحددة. إنها حاجة ماسة إلى حد ما في إيطاليا»، وفقًا لتصريحاته إلى جريدة «لا ستامبا».

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