خطة إيطالية لإنتاج طاقة متجددة بقدرة 70 غيغاوات بحلول 2030

وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني. (آكي)

كشف وزير التحوّل البيئي الإيطالي، روبرتو تشينغولاني، الأربعاء، «خطة طموحة» للوصول إلى إنتاج طاقة من مصادر متجددة بقدرة 70 غيغاوات بحلول العام 2030.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن تشينغولاني قوله في مقابلة أجريت معه خلال قمة الطاقة الإيطالية التي نظمتها جريدة «إل سولي 24 أوري»، اليوم: «يجب أن ننتج الطاقة من مصادر متجددة لتحقيق الانتقال الطاقي في إيطاليا، فلا يمكننا شحن بطاريات السيارات عن طريق حرق الهيدروكربونات».

وأضاف: «سيتعين علينا إنشاء بنية تحتية كبيرة للطاقة ومحطات عديدة»، لكن «سلسلة التصاريح تتطلب أكثر من 1200 يوما ولا يمكننا تحمل تكاليفها»، وحض على ضرورة «تقليص هذه الفترة بشكل كبير».

وأوضح تشينغولاني أن «استبدال الفحم بالغاز سيضمن لنا الاستمرارية، والذي سنستخدمه طالما كان ذلك ضروريا». وقال: «إذا كنا ماهرين، سريعين ودقيقين في بناء محطات الطاقة المتجددة، فسريعا ما سنتخلص من الغاز»، وأردف «إن لم نكن جيدين، فسنحتاج إلى الغاز لعدم وجود حل آخر».