الأردن تستأنف رحلاتها إلى سورية بعد توقف 9 سنوات اعتبارا من الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 04:14 مساء
طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية تهبط في مطار دبي الدولي. (أ ف ب)

قرر الأردن وسورية استئناف رحلات طيران الملكية الأردنية بينهما اعتبارًا من الأحد المقبل بعد توقف دام نحو تسع سنوات بسبب النزاع في سورية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أن القرار جاء في ختام اجتماعات عقدها وفد وزاري سوري في عمان على مدى يومين «بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية»، وفق «فرانس برس».

الشروط الصحية
وأوضحت الوكالة أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عودة طائرات شركة الخطوط الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسورية اعتبارًا من الثالث من أكتوبر. وكانت الملكية الأردنية علقت في يوليو 2012 رحلاتها إلى دمشق وحلب.

وقال وزير النقل وجيه عزايزة في بيان إن الملكية الأردنية ستلتزم بكامل الشروط الصحية لجهة حيازة المسافرين فحص كورنا سلبيًا من المختبرات المعتمدة وإجراء الفحص لدى وصوله إلى عمان.

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وقالت وكالة بترا، إن الجانبين السوري والأردني توصلا إلى «رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل».

وصل الوفد السوري، الإثنين، عبر معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بين البلدين والذي قررت عمان إعادة فتحه أمام حركة الشاحنات والمسافرين اعتبارًا من الأربعاء بعد نحو شهرين من إغلاقه بسبب تصعيد عسكري جنوب سورية. استقرت الأوضاع جنوب سورية مع انتشار الجيش السوري بموجب اتفاق رعته موسكو بدأ تطبيقه في 12سبتمبر.

مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات 
وتأتي اجتماعات الوفد السوري في عمان بعد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدين كان آخرها اجتماع وزيري خارجية البلدين في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي. كما أجرى وزير الدفاع السوري علي أيوب مباحثات الأحد الماضي في عمان مع نظيره الأردني تناولت أمن الحدود ومكافحة الارهاب وتهريب المخدرات.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة زار الأردن في الثامن من سبتمبر واتفق مع وزراء طاقة الأردن ومصر ولبنان على خارطة طريق لنقل الغاز المصري برًا الى لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية.

ويعتبر الأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سورية عقب اندلاع النزاع السوري العام 2011، لكن هذه الاتصالات كانت محدودة. وتستقبل المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع بنحو 1.3 مليون.

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